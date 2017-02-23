首页 新闻 北砂新闻 李景勝籲旅業從業者 掌握數語言尤其中文

李景勝籲旅業從業者 掌握數語言尤其中文

发布于 February 23, 2017
拿督李景胜（左）颁发导游基本课程证书给建民旅游社有限公司分行经理江荣。
拿督李景胜（左）颁发导游基本课程证书给建民旅游社有限公司分行经理江荣。


（本报美里22日讯）砂旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜呼吁本地旅游业从业者掌握多种语言，尤其增加中文导游，并希望借此能在国外获得大力推广、加强及提升砂州旅游业的素质。
他于今日下午出席砂旅游局在美佳大酒店举办的“中文导游基本培训班课程”主持闭幕仪式上致词时，如此表示。
他称，今日获颁证书的学员共有35人，他们必须报读520小时的专业中文导游文凭课程，方能获得合格导游资格证。
李景胜指出，沙巴有超过500名的合格导游，砂拉越仅有160多个合格有执照的导游。中国游客激增砂拉越，砂州则短缺中文导游，无法应付来自国内外游客的需求。
他希望能够招收到更多能够讲中文的导游，尤其是目前砂旅行局将访客的目标锁定在东亚地区，包括中国、日本、韩国、台湾和香港，倘若导游能掌握更多的语言，这有助于宣传砂州的旅游业。
他强调，除了华语，也需要掌握其他语言的人才。
另外，他说，一名成功的导游不但能向游客推广本地的旅游景区、景点、旅行社、酒店以及旅游交通部门等等，还能让游客享受旅游的过程，包括美食、观光、及享受购物乐趣等。
李景胜要求导游把自己投入在游客的角色，以希望获得的服务素质与诚意展现给游客们，只有从游客的心态，才能了解他们真正的需求，以加强砂州的旅游素质及推广砂州的旅游景点，这样旅游业才能走得更远。

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