首页 新闻 北砂新闻 李景勝成功爭取 羅冰卡東雙向洋灰橋竣工

李景勝成功爭取 羅冰卡東雙向洋灰橋竣工

发布于 February 14, 2017
砂土地及空运与安全部助理部长拿督李景胜（左4）在杨裔水（左5）与众人陪同下为甘榜卡东双向道洋灰桥进行剪彩仪式。
砂土地及空运与安全部助理部长拿督李景胜（左4）在杨裔水（左5）与众人陪同下为甘榜卡东双向道洋灰桥进行剪彩仪式。


（本报美里13日讯）美里罗冰甘榜卡东双向道洋灰桥工程竣工，卡东甘榜居民不必再担忧维修木桥问题。
砂土地与空运及安全部助理部长拿督李景胜今日前往甘榜卡东为洋灰桥进行开幕仪式。
罗冰甘榜卡东几十年以来，住在该区的50户人家，都靠着一座木桥通车，然而木桥陈旧残破，常常都需要维修。
村长杨裔水表示，每一年该座木桥都需要维修，这是因为木桥已经陈旧，每年维修费用都要向政府申请拨款。
他续说，几十年来都是如此，看到木桥损坏，就想尽办法申请拨款来维修，最后成功找上拿督李景胜的协助。
土地及空运与安全助理部长拿督李景胜接到此消息后，也即刻了解情况，并获知该路段属公共工程局所管理，因此他当时向该局询问，争取该局兴建一座坚固耐用的桥梁，并获得该局的批准。
拿督李景胜表示，17尺长及30尺阔的新桥梁于2016年6月开始动工，并于12月完成，总共耗时了短短的6个月时间。
除了甘榜卡东，廉律、罗东、杜旦，甚至都九一带的一些木桥在拿督李景胜向该局的争取下，成功改建成洋灰桥，方便了各区居民通车。

  • 贸消部部长拿督斯里韩沙再努丁（左）分发礼品予受惠者，右2为砂贸消局局长拿督史丹利陈。

    韓沙：納吉沒禁充公豬毛刷 僅要貿消部穩妥行動

    （本报古晋13日讯）贸消部部长拿督斯里韩沙再努丁指出，首相纳吉并没有制止该部没收猪毛漆刷，仅要贸消部执法单位在执法行动时采取稳妥（berhemah）的方式。 …
    February 14, 2017
    0 second read
  • 阿末再迪路属笔直双程道路，当局在考量安全性的情况下，决定正式关闭甘榜阿莎琪琳路口。

    甘榜阿莎琪琳路口已封 切勿違規駕駛

    （本报民都鲁13日讯）位于甘榜阿莎琪琳路口越过敦阿末再迪路，目前直往裕福花园的转弯路口正式关闭，道路使用者受促注意，不要企图违规驾驶。 …
    February 14, 2017
    0 second read
  • 新闻发布会。

    暫時封路口民貶多於褒 張慶信晤相關單位商討

    （本报民都鲁13日讯）针对针对转入胜邦花园路口“实验性”关闭课题，民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信今早与相关政府单位在民都鲁省公署进行会议商讨。 …
    February 14, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭