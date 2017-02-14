李景勝成功爭取 羅冰卡東雙向洋灰橋竣工

砂土地及空运与安全部助理部长拿督李景胜（左4）在杨裔水（左5）与众人陪同下为甘榜卡东双向道洋灰桥进行剪彩仪式。

（本报美里13日讯）美里罗冰甘榜卡东双向道洋灰桥工程竣工，卡东甘榜居民不必再担忧维修木桥问题。

砂土地与空运及安全部助理部长拿督李景胜今日前往甘榜卡东为洋灰桥进行开幕仪式。

罗冰甘榜卡东几十年以来，住在该区的50户人家，都靠着一座木桥通车，然而木桥陈旧残破，常常都需要维修。

村长杨裔水表示，每一年该座木桥都需要维修，这是因为木桥已经陈旧，每年维修费用都要向政府申请拨款。

他续说，几十年来都是如此，看到木桥损坏，就想尽办法申请拨款来维修，最后成功找上拿督李景胜的协助。

土地及空运与安全助理部长拿督李景胜接到此消息后，也即刻了解情况，并获知该路段属公共工程局所管理，因此他当时向该局询问，争取该局兴建一座坚固耐用的桥梁，并获得该局的批准。

拿督李景胜表示，17尺长及30尺阔的新桥梁于2016年6月开始动工，并于12月完成，总共耗时了短短的6个月时间。

除了甘榜卡东，廉律、罗东、杜旦，甚至都九一带的一些木桥在拿督李景胜向该局的争取下，成功改建成洋灰桥，方便了各区居民通车。