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李政軒：跟上時代腳步 隴西喜迎18新會員

发布于 February 8, 2017
新春书法比赛前四名优胜者与红包赞助人李孟桦合摄。右4为冠军张爱玲，右5为李孟桦。
新春书法比赛前四名优胜者与红包赞助人李孟桦合摄。右4为冠军张爱玲，右5为李孟桦。


（本报诗巫7日讯）诗巫陇西公会于昨晚6时30分，假诗巫丽华酒店举行2017丁酉年新春联欢晚会，18位新会员加入该会大家庭。
大会主席拿督斯里李政轩博士表示，农历新春是华人最重要的传统节日，也成为全球华人的盛大庆典之一。新年的感触，大人们觉得自己大了，老了，而新春是小孩子最喜欢的佳节。
他说，在他本身小时候，每逢新年才难得有汽水喝，常常就在瓶盖上钉个小洞，插入吸管，慢慢地享受美味的汽水。新年时还有罐头红毛桃及鸡汤吃，感觉非常好。
他说，如今时代进步了，社会的步伐也不同了，公会也要加快步伐跟上时代的脚步了。年轻人是公会未来的接班人，年纪大的领导终究要退下来。
“做公会有时很感叹，因为后面有些人会说我们在借公会的平台来出风头。我想问一声，如果我不做，你不做，他不做，那么谁来做呢？领袖本来就要挺身而出，10个人当中只要有6个人说好就可以了。”
他说，对一个公会来说，新会员是非常重要的，今晚也会举行简单而隆重的入会仪式。今晚的筹备会主席为李文渊，他与团队以非常独立的方式筹备，而且做得井井有条，希望公会可以出现更多的人来为公会献出力量。
他说，在2016年杪时，该会有拜访槟城及泰国合艾的宗亲们，也同时进行旅游。从泰国华文曾一度被军政府消灭几十年，欣慰及庆幸大马的华人被政府重视。这是因为华人参政的结果，华人才有机会说话。
他称，没有想到，也感到遗憾的是，砂拉越已故前首长阿德南离世得太突然，而且是在他人生最高峰时离开。砂拉越自主权今后就要靠全砂人民一起争取了。
拿督斯里李政轩博士也是晚会的总赞助人。

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