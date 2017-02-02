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未能證實是失蹤者 1遺體尋獲

发布于 February 2, 2017
警方将在亚庇岸外水域发现的一具尸体运回亚庇。
警方将在亚庇岸外水域发现的一具尸体运回亚庇。


（亚庇1日讯）一具尸体周三早上在亚庇岸外的马木迪岛海域被寻获，但警方未能证实是否失踪中国游客或船员的尸体。

沙巴警察总监拿督南利丁证实接到这项寻获尸体的投报，但是他说，目前尚未能对这具尸体作出身份确认。

“我们还不能确认这尸体的身份，请给我们（警方）一些时间。”

“我们不希望共提供错误的讯息。”

他是昨日在搜寻队伍寻获这具漂浮在上述岛屿附近的尸体后受询时这–么表示。

搜寻队伍是周三上午约10时在马木迪岛附近海域寻获这具尸体。

水警行动部队随后于上午约11时将尸体运上岸后，送往太平间，以便解剖检验及确认死者身份。在发生沉船后，负责单位则在案后12小时才向警方报案，其中20名中国游客在海上漂流逾32句钟后才获救，当时有3人己遇难。

擴大搜尋範圍
6失蹤者仍無下落

（亚庇1日讯）沙巴环滩岛沉船6名失踪者仍下落不明，目前搜寻范围扩大至3900平方海里。

海上救援中心（MRSC）官员诺哈菲查指出，今日搜寻范围扩大到砂拉越州美里海域。

“今天海浪有点汹涌，加剧搜寻行动。”

他向媒体汇报第5天搜救行动进展时，这么说。

诺哈菲查指出，大马海事执法机构出动4艘船、一艘快艇及一架飞机，以及大马皇家空军一架飞机参与搜寻行动。

大马皇家海军则派出2艘船及2艘快艇，至于海警则安排4艘快艇。

他说，汶莱政府也出动一艘船及一架飞机，在该国海域搜寻失踪者。

他提到，搜救行动是全天候24小时进行，主要涉及海上资产，至于飞机则在上午7时30分出发到搜寻地区。

海事局設專案隊查沉船案

（巴生1日讯）大马海事局与沙巴海港局合作设立专案队，以调查沙巴环滩岛沉船事件。

海事局总监拿督巴哈林说，调查涵盖多方面，包括船主准备的通讯及救生工具、舵手拥有的执照，以及有关游览船的实际载客量等。

巴哈林今天在海事局办公室受访时对马新社说，一旦完成调查报告，该局将进行分析，再将改善海上交通的建议提呈交通部。

“此外，我们也将探讨是否有必要强制每艘船安装追踪工具，以避免类似事件重演。”

沙巴环滩岛上星期日发生沉船案，两名船员和20名中国游客在纳闽附近海域获救，其中3名中国游客遇难，有6人迄今仍下落不明。

  • 身上多处刺青的男子在案发后被警方逮捕。

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