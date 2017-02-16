有貪污罪能續任甲必丹 陳長鋒質疑沈桂賢

（本报美里15日讯）“拥有贪污罪行仍可续任为甲必丹，砂州地方政府部长沈桂贤究竟以何条件来委任一个社区领袖！”

埔奕区州议员陈长锋在记者发布会针对马鲁帝1名拥有贪污罪行的人士，已被续任甲必丹，这是什么道理。

他说，该名甲必丹于2016年8月24日在地方法庭宣判某甲必丹贪污罪名成立，甲必丹也认罪，监禁7天，另加罚款1万令吉。

陈长锋根据大马反贪污委员会网站资料获知，该名甲必丹的罪行是2015年6月18日早上11时20分贪污，事关于1宗1名土著拿驾驶执照时，甲必丹受惠了1千800令吉，在反贪污法令刑事第6(a)(A)条文下被控。

在这方面，陈长锋质问人联党主席兼负责社区领袖委任的砂地方政府部长沈桂贤，社区领袖如天猛公或甲必丹职位是以何资格受委。他根据最新报告，砂州许多国阵政党支部领袖陆续的被受委任为社区领袖，包括出任甲必丹一职。

1位拥有贪污罪名成立背景的人士，居然可以大言不惭的当起社会领导，此做法该如何对待一般奉公守法的良好市民。莫非社会已找不到更优良及符合的人才当社区领袖？

陈长锋表示，人联党主席如果在批准前未获告知此事也情有可原。现在既然知道真相，沈部长或朋光助理部长是否会立即采取撤销委任的行动，以证明政府不容许贪污人士担任社区领导。

人联党主席如果纵容此事的发生，就证明了人联党本来就接纳，并且纵容贪污行为，默许贪污腐败的行为。人联党的主席在委任地方社区领袖方面都可以如此不顾及民意和标准，谈何廉洁施政措施。

陈长锋认为追根究底就是到底国阵以党职委任社区领袖的风气，已经值得被真正的检讨了。况且马来西亚是全球最大公务员体制的国家，这些社区领袖是否等同虚设，还是来满足国阵成员党地方上一些人士贪慕虚荣，谋取自己利益的管道？

社区领袖到底有没有真正反映人民心声，还是充其量就是国阵腐败政策的帮助者？随着人民的教育水平提高，这些有百年历史的社区领袖是否还有需要？砂州5千多人的社区领袖开销是否可以利用在更有价值的地方发展，让更多人民受惠。

社区领袖是人民所期望的代表，如果贪污人士可当为领袖，将来会更多人贪污，对民不利。