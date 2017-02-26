有課題需帶入國會者 3月6前聯繫行動黨

（本报诗巫25日讯）南兰区国会议员刘强燕表示若民众有要行动党在国会中提出的课题，可以在3月6日前联系她或是林财耀，因为她们还可以在第二议院（second chamber）中提问。

她称，她将在3月6日召开的国会上，发问15道问题，10道问题是口头提问，5道问题是书面回答。

她指出，其中一个问题，就是政府以什么方程式来计算汽油价格？因为有谣传下个月的油价会涨得更严重。她说，政府是否有意设立汽油的顶价？若有，几时实施？若没有，为什么？

她提问，从2013年至2017年，政府总共批了多少拨款给华校？这些拨款是几时拨出去的？

她也表示，其中一道提问涉及教师课题，即目前仍有多少位西马教师在砂州？政府有什么方式来帮助面试失败的临教？有多少人在师训毕业后没有工作？政府如何应对？

刘强燕提问，对于政府医院的第一级与第二级收费涨价50%，这对民众有什么影响？同时她也要卫生部证实未来病人家属要自行承担化疗的费用（化疗的药物价格不菲）的谣传。

她解释，由于人们很难在网络上找到有关戒毒所的资讯，而且有些家属不懂得要如何申请，因此她也询问我国有几所戒毒中心（包括私人）？各所有几位戒毒者？要如何申请进入戒毒中心？

她也提问，政府何时设立性侵儿童刑事法案来保护儿童？目前进度如何？因为目前在儿童法令中，没有很详细的囊括这方面。

她也询问消费税的2015年与2016年的收入，2017年的预测有多少？当中有多少款项是给一马援助金使用？

刘强燕也指出，有专家表示我国的公务员过多，目前我国有多少位公务员？有几位是合约的？政府以什么方式来减轻或承担在公务员方面的开销？

她表明，在身份证的问题上，目前仍有许多儿童没有身份证，政府如何解决这些无国籍孩童？因为现在仍有许多小孩还不能找到亲生父母亲，而且在法庭宣誓领养后，政府也没有给予身份证，未来这些孩子将会面对考试、找工作等问题。

她强调，在这一方面就必须要找到亲生母亲，即使找到亲生父亲也没有办法解决。

对于外劳漂白计划，分发e-Card给没有准证的外劳，而且只限西马，并非全国性，她提问为何还要再漂白一次？目的何在？为何只限西马而非全国性？

刘强燕也在诗巫的综合诊疗所方面进行提问，即这几年来，每天有多少位病人看诊？是否有意增加诗巫的综合诊疗所的数量？

她亦指出诗巫的医院与综合诊疗所太多病人，十分拥挤，而且政府制定一名病人从注册至拿药的时间为90分钟，即1小时半，然而往往病人却需要等待好几个小时才能够拿药，因此，政府是否会多建综合诊疗所来分散病人已达到所制定的目标？

她说，机票的问题存在已久，每当到过年或佳节期间，诗巫-吉隆坡或诗巫-柔佛的机票特别贵，政府有无制定顶价？政府在这一方面做了些什么？因为机票的价格可以贵至一个人的薪金。

她也说，目前自闭症协会的托儿所已搬迁至爱之家，并曾为此提问2次，但有关方面却以种种的理由来推搪。对此，她询问政府有无继续帮助该托儿所？或是以怎么样的方式来帮助自闭儿？