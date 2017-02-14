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有素質便捷和可負擔性 大馬醫游放眼13億目標

发布于 February 14, 2017
瑟琳（后排站者左5）和其他“分享爱”的宣传大使合照。
瑟琳（后排站者左5）和其他“分享爱”的宣传大使合照。


（吉隆坡13日讯）大马医疗保健旅游理事会（MHTC）首席执行员瑟琳指出，大马医疗旅游领域有望在今年达致13亿令吉的目标。

瑟琳引述旅游部数据向媒体指出，去年来马的国际游客中，进行医疗事项的游客占极高的比率。

“这些病患来马必须使用交通和住宿，就相对刺激本地的旅游业，所以大马医药旅游理事会就希望开发这方面的潜能。”

她也说，去年医疗旅游突破10亿令吉的目标，也取得30%的增长，而看回过去3年，我们连续3年都取得至少20%的成长。“尤其是在全球环境面对挑战，例如汇率和国际油价的问题下，我们都可以取得增长。”

“所以，希望今年能取得30%的增长，放眼13亿令吉的收益目标。我们拥有具素质和可负担性的医疗素质和基本生态，足以和全球竞争。”瑟琳周一在推介“分享爱”的活动上指出，我国目前将目标设立在招徕印尼、中国、越南和缅甸的顾客，希望让他们来马。“尤其是中国，他们以前喜欢到美国接受医疗，后来转向日本，但现在因为经济问题，大马是时候向他们招手。”

她也解释，该会隶属卫生部而非旅游部，是因为以病患的利益为主，避免存在过多的商业因素。

“对病患来说，最重要的就是他们的安全和利益，尤其是将医疗维持具有世界级水准，我们不想一直谈钱而让这些变得商业性，反而是希望顾及病患的利益，就好象我们的活动主题‘分享爱’那样。”主题为“分享爱”的活动，是希望让我国继续稳居“全球最佳医疗旅游”之名，大马医疗保健旅游理事会（MHTC）推介主题为“分享爱”的医疗旅游活动。

该会首席执行员瑟琳指出，我国自2015年起连续3年获得美国国际医疗旅游杂志（IMTJ）颁发“全球最佳医疗旅游国”的美誉。

她说，在“分享爱”的活动中，将带出我国医疗旅游和住宿方面充满爱、关怀和温暖的一面。“我们希望透过今年的活动主题，可以将大马人的爱和关怀传递给其他国家来马的病人。”

瑟琳周一在推介“分享爱”的活动上指出，我国之所以连续三年享誉上述奖项，是因为我国的医疗旅游具有素质、便捷和可负担性，可和韩国、泰国和新加坡竞争。

“先看这3个国家，韩国主要是以整容为主，泰国是因为旅游业而带起医疗服务，而新加坡则是具备多元医疗和素质为主。但这些都不比我国来的便宜。”

“泰国的医疗费用比大马的还贵约50%，而韩国的则向外国病患收取远高于国人3倍的费用，而新加坡却没有医疗顶价，所以收费相对自由和昂贵。可是大马则不同。”

“当然，我们在提供便宜的医疗服务时却也不失素质要求，因为医疗服务并非是‘预算型’的廉价服务。”

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