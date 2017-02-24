曾見唐氏兒裸跑嘶吼 羅如意：很心疼

我们必须教育下一代，守护这群孤独的天使，因为自闭儿跟我们一样，没有不同。

（本报诗巫23日讯）“很多年前的一天，我开车带着小儿子，在路上遇到一个特殊孩子，她赤裸着身体，惊慌失措的表情让我觉得心疼。”

“为爱奔跑1.0”活动筹备会主席罗如意在接受本报记者的访谈时，忆起这个经验，给了她深深的震撼。她说，当天她的车子才刚转弯，就看见这个全身赤裸的小女孩，无助地在路上奔跑、嘶吼。

“她尝试打开每一辆车的车门，企图在寻找庇护。我当下被这个画面给震住了，把车停了下来，解开车锁让她进来。在车里，小女孩不安的高声喊叫，好几次准备打开车门跑掉，眼眶还挂着泪。”

罗如意指出，从轮廓上可以看得出这小女孩是一名唐氏儿。“当时怀中还抱着小儿子的我委实有点慌，但还得压抑着安抚眼前的小女孩，希望可以带她去警局，帮忙寻找她家人。”

“当小女孩接过饮料开始喝，我满心以为终于安静下来之际，她突然开了车门往外冲，我也跟在她后面追。周遭许多人在看着，而我也顾不了别人的眼光，唯恐她在如虎口的马路中，生命受到威胁。”

过后，小女孩的家人赶来，而罗如意也自荐驱车送他们回家。虽然感觉事情终于有个完美的结局，但在她心里的震撼，却久久挥散不去。

“眼前的孩子，让我觉得疼惜，我不知道该用什么文字来表达当时的心情。但是很确定的是，她必然会带给我一些影响和启发，也希望她能感染每一个人，对周遭的人事物付出多一点关心。”

罗如意强调，多年后的今天，她庆幸自己有能力协助推动关注自闭症醒觉运动，让更多星星的孩子走出街头，并获得社会大众的帮助、体谅和接纳，给他们更安全的地方成长。

她宣称，“为爱奔跑1.0”是个关注自闭症运动的抬头，大家的参与绝对可以让这条路走得更容易。“感谢每一个参加举牌宣传、现场报名和捐款的大家，为爱奔跑凝聚每一份微小的力量，来成就自闭症患者的梦。”

她呼吁大家帮助躲在角落的自闭儿，走出框架，接受社会大众的关注和谅解，并且教育我们的下一代，守护这群孤独的天使，因为他们跟我们一样，没有不同。

“430是个特别的日子，我们将看到自闭症患者和他们的家人勇敢的走出来，接受所有参与者的鼓励和支持。这一份肯定，将帮助他们继续走下去，充分展现诗巫关注自闭症醒觉运动的抬头。同时，活动也获得本地不少商家的协助，义务宣传推广传并提供拍摄音乐短片的场地，形成一场以爱为名的社会运动。”

此外，罗如意也披露，目前报名参与义跑活动的人数为1千200人，与3千人的目标尚有一大段差距，这或许与诗巫人一向“慢热”的习性有关。“但我们促请有意参与者在2月杪前尽快报名，因为必须赶制活动T恤与奖牌。”

“倘若你尚未报名，欢迎你的加入，这个周末和周日上午10时至晚上9时，我们一样在德大购物中心底楼约定你，我们的志工将为你登记报名。让我们一起来为爱奔跑，许自闭症患者和他们的家人一个更美好的明天！”