時隔27年後再舉行 砂運動會12月引爆

（本报古晋23日讯）时隔27年后，一个专属砂州运动员竞技平台的砂拉越运动会（SUKSAR）将卷土回来，并定于今年杪12月14日至17日，一连4天在砂州古晋举行。

砂州青年及体育助理部长拿督阿都卡林今午在新闻发布会上披露此项消息时称，届时符合参赛资格的运动员将会代表各自省份所属的四个区域参赛。

他指出，自1990年首次主办后，砂州就停办了这个赛事。不过他认为，在砂州于1990年主办以来，随后就一连拿下多次马运会冠军，所以他觉得这个赛事对砂州备战马运会有一定成效，所以才觉得再办。

至于日后是否会继续主办下去，阿都卡林表示希望每两年能主办一次，作为备战隔年的马运会。

他称，此项赛事将会以南区（西连、三马拉汉及古晋）、北区（林梦、美里及民都鲁）、中区（加帛、诗巫及沐胶）及东区（泗里街、木中及斯里阿曼）四个区域为各自代表队。

比赛项目则以以来年霹雳州所承办的马运会项目为主，包括游泳、举重、脚车、高尔夫球、跆拳道、马来武术、空手道、田径等，但最终的项目仍会在最后一分钟出现增减情况。

同时，残障运动会也预料会举行，预计的项目为游泳、射箭及田径等，不过还得视这些项目是否会获得最少三个队伍派员参赛为主。