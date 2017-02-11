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明新春開放日 聯合日報邀您同樂

发布于 February 11, 2017


（本报美里10日讯）“情系读者、新春联欢”！《联合日报》新春开放日将在后日（12日）隆重登场，欢迎大家于上午9时至下午3时踊跃出席！

届时除了福库会有享饪示范外，爱FM主持邓佩银也会在现场呈献节目。《联合日报》为了回馈读者一直以来的支持及信任，因此举办了新春开放日，并准备了现场广告大优惠、电子报大促销、车展、美食示范及瑞狮表演活动！希望与大家一同欢庆新年。

一系列的促销活动包括了电子报、广告大优惠，另外，只要参与读者问券调查，参与者皆可有参与红包幸运抽奖，即抽即赢。

另外，为了回馈本报读者， 只要符合要求，凭3个月或全年报费收据皆可换取一瓶2公升的花标食油，惟只限200位，先到先得。

至于当天节目则会由爱FM著名主持人邓佩银为大家呈献歌唱及节目主持，也让读者有机会与爱FM著名的主持人近距离接触。

新春开放日上午11时30分将会有舞狮表演，出席者也可参观由KM MOBIL和KERETA MEWAH公司为各位展出的五十铃（ISUZU）与普腾（PROTON）各款轿车，至于韩国著名高气压智能电饭锅及高智能水机品牌“福库（CUCKOO）”也会于当天在现场为大家展示与示范他们产品所烹调出来的美食。

此外，RED ONE也会在开放日当天为读者带来各促销，有鉴于此，大家切勿错过这个机会，踊跃出席。当天将备有茶点和午餐招待，以及现场备有由雀巢赞助的免费美禄饮品。

《联合日报》新春开放日节目如下：

9:00am 正式开始
9:20am 福库烹饪示范
9:30am至11:00am 爱FM DJ主持节目 – 唱贺岁歌
11:30am 贵宾莅临
1:00pm 开始 读者换花标食油及香米
1:30pm-2:00pm 佩银主持歌唱

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