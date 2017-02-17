旺朱乃迪：有效促進經濟發展 撥款居民清除河道

（本报古晋16日讯）天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪表示，在甘榜清除河道的植物，让河流能更通行无阻的工作，预期交由承包商进行，倒不如把原有的拨款让当地居民申请后，由他们来进行常年的清除工作，这样不只是更有效率，而且能促进当地居民的经济发展。

“如果我们叫承包商进行清除工作，大半的拨款就用在租船、工具和人力上，实际上的效率只有原有拨款预计的一半。”

他说，如果这些工作让当地居民来进行，除了熟悉河道之外，这也是政府出钱让居民清除自己的居住环境，是一个双赢的政策。

他今日在移交小型工程予丹绒拿督选区当地的乡村发展与安全委员会（JKKK）后记者会上这么表示。他今天共分发了52项小型工程，总值52万令吉。

他进一步表示，而且，雇佣当地人则不用怕雇佣的员工怕鳄鱼、怕东怕西的导致工作效率下降。

他认为，这些工作可以交由甘榜的居民以分工合作的方式进行，毕竟河流是居民在使用，由他们自发性定时清理更为恰当，而且也造福他们，成本也远比委任承包商清理来得低。

因此，经过与水利灌溉局的商讨后，他说，当局认为这项计划可行，于是就在丹绒拿督地区落实。

他补充，这项计划也将获得水利灌溉局的监督，确保清理工程顺利进行。