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旺朱乃迪：介紹沒問題 丹絨拿督選民知查米拉

发布于 February 2, 2017
国阵丹绒拿督补选行动主任拿督斯里旺朱乃迪表示，介绍候选人方面完全没有问题，大家都会认识查米拉。
国阵丹绒拿督补选行动主任拿督斯里旺朱乃迪表示，介绍候选人方面完全没有问题，大家都会认识查米拉。


（本报古晋1日讯）国阵丹绒拿督补选行动主任拿督斯里旺朱乃迪表示，国阵候选人拿督阿玛查米拉广受丹绒拿督地区的人民知晓，所以在介绍候选人方面完全没有问题。
他说，竞选行动根本就不必介绍候选人，只要告诉当地的人民，查米拉是阿德南的妻子，大家都会认识她。尽管如此，他指出，国阵将会在丹绒拿督选区15个投票地点设立行动室，以安排竞选工作和分发宣传品。
旺朱乃迪在砂国阵宣布候选人后，召开新闻发布会时指出，他再次被委任为丹绒拿督选区的竞选行动主任，而他将会采用过去的竞选机制和系统，以确保国阵取得最大的胜利。
他在受询时称，土保党接获3名人选的推荐，但经过该党的调查与研究，查米拉是三人当中胜算最高的人选。因此，大家都对查米拉被推选为候选人没有意见。他也指出，在提名日当天，提名人将与支持者从伦乐回教堂的停车场出发，步行到提名中心。他称，这是目前的安排，该行动室接下来将会再次召开会议商讨后续工作。
对于丹绒拿督补选的竞选宣言，他说，国阵将会以阿德南的竞选宣言为主要架构，再加入新的元素，着重丹绒拿督的仔细发展计划。他表示，阿德南在位时提议将伦乐发展为生态旅游区，也将是竞选宣言的重点之一。
土保党青年团长拿督斯里法迪拉相信，从过去丹绒拿督区前任州议员已故阿德南及其妻子拿督阿玛查米拉在丹绒拿督的服务，查米拉仍然会得到基层选民的支持。他说，在这场补选中，国阵仍占在有利的地位，丹绒拿督是国阵和土保党的堡垒区，更重要的是阿德南生前作出的努力，国阵和土保党基层都在当地服务。
法迪拉今日在土保党受访时说，查米拉在过去协助阿德南服务选区，协调活动及会见人民。
“她活跃于阿德南所代表的选区，地方上的政治和非政府组织，她是阿德南背后的那个人，也在选区上付出许多努力。”
有鉴于此，他表示，土保党将会全力支持查米拉竞选。他希望，国阵和土保党仍能在这次的补选中获得巨大的胜利。

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