施志豪籲理解民眾負擔 政府須擬固定油價機制

（本报古晋2日讯）巴都林当区州议员施志豪吁请国阵政府理解普罗大众所面对的经济负担，停止不合理的汽油涨价。

他表示，汽油涨价已造成一些家庭的经济压力，同时也导致一些必需品和服务的价格水涨船高。

“很明显的，政府利用每个月的油价浮动机制来弥补预算的不足，来维持营运开销，并选择无视人民面对的经济困境。”

施志豪是于今日指出，砂拉越与西马的情况不同，砂州缺乏完善的公共交通，导致砂拉越人在油价上涨后必须在私家汽车上开销更多。

他认为，砂州政府必须趁着丹绒拿督补选的到来，向前来助选的联邦政府领袖反映砂州的情况，让他们更了解砂州人民的困境。

他建议，政府必须制定固定油价机制，同时联邦政府应给予砂州更大的拨款来发展公共交通建设。

他说，根据国家的统计，马来西亚每天消耗70万桶汽油，平均每人每年使用1千300公升汽油或每天3.56公升汽油。但是，砂州的家庭却因个人需求的不同而使用更多的汽油。“70万桶汽油等于1亿1千130万公升汽油，每公升汽油涨价20仙等于大马人民每天多付2千226万令吉或每年1亿2千500万令吉。”

他称，对于一个一家四口的家庭，汽油每起20仙将使他们每年在汽油上的开销增加1千零40令吉。但是，今年的汽油已不只上涨20仙，在今年1月的油价也上涨了15仙。即使政府维持目前的油价不，大马人民在今年在汽油上的开销将增加1千753令吉。

而且，他称，大马人民也未获得政府的保证，如何善用这些额外的收入，而砂拉越作为一个产油州属，却在道路和公共交通发展上得到最少的发展。