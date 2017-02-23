施志豪促州政府考慮 收購國油SK316區塊股份

（本报古晋22日讯）巴都林当区州议员施志豪促首长拿督阿玛阿邦佐哈里和州政府郑重考虑收购国油公司有意释出之岸外气田区块（Block）SK316的49%股份。

“近来，一个全国性报章在一篇报道中指国油有意出售该公司在天然气上游业务计划中的大比例股份，以筹措现金和削减发展成本。可能被释出的股份涉及SK316区块里的NC3气田生产计划、Kasawari气田发展计划和其他勘查工作的股份。”

他说，SK316区块的天然气上游业务发展计划有着巨大价值。而若国油没有意愿把有意释出的股份卖给砂拉越的话，将会令他感到非常失望。

“不过，既然知道了国油有意释出岸外气田SK316区块的股份，州政府势必即刻与国油展开协议，以收购包括为LNG9出口业务供应天然气的NC3油田在内之股权。”

也是人民公正党砂州联委会副主席的施志豪今日在文告中表示，若已故前任首长拿督巴丁宜阿德南还健在，肯定会施压国油让砂州收购国油有意释出的股份，打开一扇大门让砂州参与石油与天然气业的上游业务。毕竟，让砂州全面参与石油与天然气业的发展业务是已故阿德南和全体州民所追求的目标。

“如今，延续已故阿德南的遗志，并利用这个契机推动砂拉越向前冲的机会摆在阿邦佐哈里的面前，希望阿邦佐哈里能展现和已故阿德南一样的魄力，去捍卫砂州的权利，争取更多利益，实现砂州梦。”

他回忆，已故阿德南一直致力于确保砂拉越和砂州子民能从砂拉越所开发的石油资源中获得最大利益。在阿德南的领导下，砂州务秘书丹斯里莫希迪受委成为国油的董事，也成功让国油承诺部署更多砂拉越人经营该公司在砂拉越的营运业务。此外，已故阿德南还不断申明砂拉越参与石油与天然气上游业务的意愿。

“被视为与联邦政府有更好合作关系，且一直获得布城予以强大支持的阿邦佐哈里是时候为自己定下时限，去向布城跟进《2012年领海法令》第3（3）和4节条文的修改；争取把砂州务秘书的国油公司董事职位提升成为执行董事，赋予砂州务秘书管理权和话事权，在涉及砂拉越领土范围的石油与天然气田操作上发挥影响力。”

再来，施志豪表示，阿邦佐哈里也要确保砂拉越被赋予积极参与州内石油与天然气业务发展的积极参与者，而不纯粹只是一名参与者。

他也建议首长成立一个组织，如砂州主权财富基金会来处理涉及砂拉越的石油与天然气上、下游业务。

“首长和州务秘书也应该向国油提议，负责砂拉越业务之公司的人力资源经理必须来自砂拉越；并成立一个由砂州务秘书管辖的招募机构，确保公司人员本土化的计划获得落实。”

他强调，本身不想要去揣测为何国油在决定释出坐落在砂拉越岸外的SK316区块股份前没有咨询砂拉越政府，但他很肯定的是，要是阿德南还健在，绝对会向国油表达不满，并向国油争取股份的拥有权。