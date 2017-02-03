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施工嚴循森林局規定 監控嘈雜聲空氣污染

发布于 February 3, 2017
拿督斯里法迪拉巡视泛婆大道工程。
拿督斯里法迪拉巡视泛婆大道工程。


（本报古晋2日讯）联邦工程部长拿督斯里法迪拉表示，泛婆大道的起始端，也就是伦乐县的三马丹至梅拉诺海湾（Telok Melano）的第一期工程，在施工过程严格遵循森林局的规定，包括施工时间是从上午9时至傍晚4时，主要是为了避免施工嘈杂音影响当地野生动物的自然作息时间。
他说，第一期工程涉及从特洛梅拉诺（Telok Melano）、三马丹、古晋、西连、诗巫、民都鲁至美里的路段，而这起始的路段原本是不在工程的预计内，是已故首长拿督巴丁宜阿德南极力争取下，起始路段才从特洛梅拉诺开始，除了增加州内道路的衔接，也希望能带动当地的发展。
他今日在巡视泛婆大道起始路段工程后的记者会上，这么表示。
他表示，这一路段涉及的自然范围比较广泛，因此施工当局也和森林局极力配合，在砍伐树林的时候，除了将砍伐的木桐交给森林局处理，也严格遵守森林局定下的施工时段，以免施工的嘈杂声影响了附近的野生动物。
另外，他也提到说，当地路段也包括了数段横跨河流的工程，为了维持环境友善，因此在建造横跨河流大桥时，也特别设计“生态桥梁”（eco bridge），桥梁的上部是设计给普通交通工具行驶，而下部则是让各种类型的动物通过。
“这是让这些动物能维持它们的习性，渡河时可通过这生态桥梁的下部设计安然渡河。”
同时，在汇报会中，施工当局也表示，为了迁就当地人的农作物收割时间，一些路段必须延后数个月展开，以方便农作物收成。
另外，在施工过程中，当局也充分尊重当地人的民俗文化，包括原本必须砍伐处于施工路段正中央的其中一棵大树，但是基于该树下埋葬了当地居民的祖先，因此当局选择尊重当地人的习俗，于完成一个月后的迁墓仪式才继续相关工程。
而当局也在学校和甘榜地区进行空气污染、声音嘈杂的监控工作，尽量减低工程对当地居民的影响。

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