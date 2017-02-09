新春雷霆掃黑大取締 114黑幫分子落警網

莫马手持起获的一把狙击步枪，鲁斯迪（右2）则解说可用灭音管安装。

（吉隆坡8日讯）华人农历新年取缔黑帮活动不松懈！警方展开全国雷霆扫黑大取缔行动，一举拘捕114名与有组织罪案活动有关的成员，包括黑帮老大、黑帮分子、有拿督头衔的人士、基层政党领袖等。

其中落网的22名华裔人士，是黑帮“槟城24”成员，他们皆在除夕日当天分别在不同地点落网，包括拥有拿督斯里头衔的该黑帮的老大。

这百多人分别来自5个黑幫与两个犯罪集团，分别是“04”、“日本21”、“和丰24”、“槟城24”与“360迪万”、拉丁美洲匪党与“威廉”。

他们被指涉及过去两年内，在国内发生的许多大大小小的命案、绑架案、劫掠案、贩毒活动中，行迳猖獗，不把法律放在眼内。

全国警察刑事调查局总监拿督斯里莫马说，来自全国警察的3支精锐部队一起合作，拘捕上述黑帮成员。

他说，过去两年内，槟、雪、隆、彭4州各别发生多宗重型罪案，包括去年在槟城发生的保镖杀拿督案、拿汀房产经纪枪杀案、“一条心”头目遭枪杀案、拿督遭绑架逾2个月案等。

他透露，警方在调查这些案件过程中，也揭发有黑帮成员涉及，于是一举拘捕他们。

莫马星期三在吉隆坡警总部召开记者会，公布详情。他补充，警方也在行动中，起获毒品、军火、相信是非法交易取得的现金等。

他说，警方在两年来一直搜集证据后，并陆续展开拘捕行动，将涉案者一一提控上庭、等待审讯，或在2013年防范罪案（修正与延伸）法令（POCA），以及2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）下被拘留。

“警方也会援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），各别提控这百多人。

出席记者会的包括全国警察刑事调查局副总监（有组织罪案）拿督胡西尔、吉隆坡总警长拿督阿马星、吉隆坡警察刑事调查主任鲁斯迪高级助理总监、雪州警察刑事调查主任法兹尔高级助理总监、槟州警察刑事调查主任再诺高级助理总监、全国警察反风化、肃赌及私会取缔组主任拿督罗海米，以及全国警察反风化、肃赌及私会党取缔精锐部队行动组主任哈斯布助理总监。