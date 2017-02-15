教長： 學生再少 絕不關閉任何學校

（本报古晋14日讯）教育部部长拿督斯里玛兹尔强调，尽管学生再少，教育部绝不会关闭任何学校！

他说，有些学校的学生人数屈指可数，虽然如此，学校还是如常运作，并没有因为学生人数少而关闭。

他补充，除非是学生家长本身有意让孩子转校，导致学校没有学生，教育部方才另作考虑。

拿督斯里玛兹尔是于昨晚与砂教育局職員和相关教育组织交流晚宴上致词时，如是表示。

谈及学校设施事宜，他坦言国内有一些仍面对不同程度上的设施不足问题，尤其是砂州许多中学和小学的硬体设施需要更多的提升及改善。

他披露，教育部的财政会适时作出调整，因此教育部在给予拨款方面的问题，如学校清理、保安、宿舍食物合约、及学生福利皆没有问题。

他亦促请教育部希望与教育相关组织保持联系，甚至透过可透过短讯反映教育问题，至今双方在合作方面都取得正面的效果。

针对砂拉越缺乏教师问题，他表示目前的确很难聘请到持有教育专业文凭的教师，因此，教育部现在开始聘请临教来填补空缺。

他强调，在录取临教方面也同样注重教师素质，同时，教育部在必要时也会派遣西马宗教老师来填补砂州宗教老师的不足。

另一方面，他亦强调教育部相当关注全马网速的问题，因为这将影响教师在网上输入资料系统的作业速度。

他披露，本身走访砂州多个郊区学校，也了解到网络龟速问题，导致教师在进行网上输入资料系统时感到厌烦。为此，当局会积极逐步进行网速提升及改善事宜。