教部秘書長：比往年高 砂教育預算占全國10%

教育部秘书长拿督斯里阿里亚斯（左7）在众人陪同下，一同进行捞生仪式。图左4起为州教育司拉嘉雅马顿、美里教育局局长哈山，以及拿督李景胜。

（本报美里1日讯）教育部秘书长拿督斯里阿里亚斯指出，尽管当前经济欠佳，但是政府仍然没有削减教育领域的预算，而今年的预算甚至比往年还要高，教育领域的预算超越其他领域，高居第一。

“政府注重教育发展毋庸置疑，2017年财政预算案，教育领域获得430亿令吉的预算是最好证明。”

他强调教育部从未忽略砂州的需求，在2017年430亿令吉的教育预算中，砂州获得46亿令吉充作行政与管理项目的预算。

阿里亚斯是于昨晚在皇宫酒店举行的“教育部秘书长与校长晚宴”上致辞时，如此表示。

他声称，砂州获得的46亿令吉教育领域预算已超越贸消部（7亿令吉）或青年体育部（11亿令吉）的预算，由此可证明，政府是非常重视及关注砂州的教育发展。

“目前，砂州共有1千453间学校、学生人数约47万3千人，教育部每年负担的费用为一名学生8千令吉。”

阿里亚斯透露，教育部今年批准14间新学校，其中8在坐落在砂州，在未来3到5年内，砂拉越境内的乡区学校将逐步装上太阳能混合发电系统取代发电机。

他重申，国内的师训学院不会关闭，但部分的学院将转型，变成为多源流学院。

“目前全国共有27所师训学院，其中9所将在转型计划之下，增设职业教育与培训课程（TVET），改造成多源流技术学院。”

他表示，设立师训学院的目的是为解决我国师资问题，因此，不会有任何一所师训学院，因2017年财政预算案中的转型计划而关闭。但是就目前教职员数量来看，我国师资实属过剩，而转型计划乃是合乎时宜的做法。