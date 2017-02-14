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政府工不再是鐵飯碗 醫院實習生曠職被炒

发布于 February 14, 2017


（巴生13日讯）打政府工不再是铁饭碗，其中医院实习生更是政府解雇的公务员中之最，有者更旷职长达400天！

政府首席秘书丹斯里阿里韩沙透露，在政府发出公务员解雇信中，医院实习生占据极高的比率，而这也浪费了政府当初提供奖学金的苦心。
“和本地大学相比，政府每年赞助医学生出国念书的费用高达100万令吉或更多，属于庞大开销。”

“当他们无法抗压后就会选择失踪，有些医院实习生因为旷职数日到数百天而被解雇。这是非常严重的问题，我们必须寻找根源，但对我来说，是他们不堪工作压力。

阿里韩沙在巴生中央医院出席活动后向媒体指出，导致实习生旷职的原因有很多可能性，包括实习生跟随配偶出国留学，抑或是是来自父母的期望压力。

他提醒那些寄望孩子可以成为医生的父母，其实有许多学生当医生是因为父母的期望，所以他们在一开始就职时就面对压力。

当媒体询及我国公务员数量和外国相比是否显得臃肿时，阿里韩沙认为有关比较不成立，因为国外的公务员比率并不包括紧急部队、军士，甚至是消拯人员等等在内。

“我国的公务员阵容看起来很庞大，因为我们的比率包括了所有领域的公务员。不一样的国家对于自己的公务员计算不同，你必须用苹果和苹果比较才行得通。”

在本月初，第二财政部长拿督佐哈里透露，大马公务员和人民的比例为1比19.37人。后来《婆罗洲邮报》也引述其他国家的比例，分别是新加坡的1比71.4人、印尼的1比110人、韩国的1比50人、中国1比108人、日本1比28人、俄罗斯1比84人以及英国的1比118人等等。

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