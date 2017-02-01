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攀野長城被困懸崖 兩美遊客手機閃燈求救

发布于 February 1, 2017
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两名美国游客大年初二（1月29日）下午4时30分许，攀爬北京怀柔区箭扣野长城时被困，7名消防员接报到场救援。
直至傍晚6时许，消防员救出被困游客，将两人护送到山下，并转交给警方作进一步调查。
据悉，被困两人身处怀柔的箭扣野长城，该处以险、奇、陡、特、峻而著称，多处路段都是残垣断壁，一侧是悬崖峭壁，一侧是丛林深渊。消防员接报后赶往救援，攀登至半山腰时，通过与被困者电话沟通、使用微信确认位置、发出GPS等方式，初步确定被困者大致方位，随即确定救援方案，通过一边走，一边喊话的方式，沿着被困者手机闪烁灯光的方位前行，终于找到2人。
经查询，获救的两名美国男子，一人是北京外国语学院学生，30岁，他在中国学习中文已经6年；另一名26岁的男子是其表弟，为一名教师，在韩国教英语。
两名美国游客用不标准的华语不断说“谢谢”，现场救援人员给他们补充水分，处理完擦伤后带他们原路折返，交由属地派出所的警察跟进调查。
消防当局称，箭扣野长城属未开发的长城，在该处攀登属违法行为，而且十分危险，一旦被困，陡峭地势碍搜救，市民不要擅自攀登。

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