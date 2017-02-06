撥款北市市局建民眾會堂 砂政府將專注鄉區轉型

砂州首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里（左4）为2017年北市议程活动主持开幕礼，左起为三马连区州议员莎丽花哈茜达、砂福利、妇女与社区发展部部长拿督陈赛明、首长夫人拿汀阿玛祖玛妮、联邦工程部部长拿督法迪拉尤索。

（本报古晋5日讯）砂州首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里将延续已故前任首长拿督巴丁宜阿德南对砂拉越州的伟业，宣布拨款予古晋北市市政局作为团结公园和管辖区范围内民众会堂的建设外，也表示会专注在乡区转型计划，拉近城市与乡区鸿沟。

他今日中午出席2017年古晋北市市政局议程活动开幕礼上致辞时指出，砂州政府将拨出1千万令吉作为预计将耗资2千万令吉建设工程团结公园的第一期经费。

同时，鉴于北市管辖区缺乏民众会堂，因此砂州政府也会拨出500万令吉作为在柏特拉再也区兴建民众会堂的用途，主要是让当地居民可以使用该礼堂进行活动，包括婚礼。

对于甘榜林当和甘榜双溪波堤河滨公园建设工程，他则表示已经和山都旺区国会议员拿督旺朱乃迪讨论后，决定优先拨出1千万令吉作为兴建工程的首段费用。

在达鲁哈娜（Darul Hana）地区的基本建设及房屋发展计划中，阿邦佐哈里指出，政府也计划兴建大型休闲娱乐中心，让整个北市管辖区呈现更绿化环境。

他说，沿海大道工程同样会依照计划落实，旨在链接城市和乡区居民。

首长阿邦佐哈里在较早前也提及，在阿德南率领下，阿德南团队在2016年5月的州选举大胜，虽然州民给了阿德南5年的时间，他也仅带领砂州8个月后病逝。

他将延续已故阿德南落实的政策和使命，尽管如此，他表示行政上或许有些许改变，“我在行政方面会有自己的一套，但是还是会把重点放在乡区转型计划上”。