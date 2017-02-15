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搜救隊及時趕抵救人 沙巴岸外雙體船沉沒

发布于 February 15, 2017
双体船在海上漂流了16句钟后已完全沉没
双体船在海上漂流了16句钟后已完全沉没


（亚庇14日讯）沙巴船难频传！自环滩岛（1月28日），斗湖（2月7日）及越南（2月13日）船难后，沙巴岸外周一晚又一艘双体船沉没。

不幸中大幸，这艘双体船具备了良好通讯系统及船舶自动辨识系统， 令到搜救队伍很快就寻到，并在船完全沉没之前，把所有人救走。

海事执法机构亚庇区主任阿当在海事执法机构亚庇办事处举行新闻发布会时指出，周一下午4时左右，接到通知一艘双层高的双体船“肥猫号”载着5名船员及9名本地钓鱼客在靠苏鹿岛西南方约11海里 处机械故障。

他说，该机构派遣快艇前往施救，基于天气恶劣，被逼折回。

他说，于下午4时1 0分，海事执法机构沙巴州海事监视系统发现这艘安装了船舶自动识 别系统（AIS）船只的位置，它被海流推至比之前报案求助的位置 远了2.3海里。

“我们在下午4时35分接到船主通知，该公司已派出2艘船前往运 载钓客及船员回岸，钓客全部都跟着船回岸。”

但是，他说，双体船舵手认为能够修好该船，拒绝回来， 舵手和另外3男1女共4名船员继续抢修。”

阿当表示，于下午5时25分，海事执法机构派出巡逻艇前往，由于那时海浪高 达2.5至3.5公尺高，风速为时速50至60海里，令到海事执 法机构的巡逻艇虽已靠近该双体船。

“但是，我们也花费了一段时间才能贴 近，把所有5名船员带上海事执法机构巡逻艇，于晚上10时回到实 邦加海军基地码头。”
他说，今早船主派船前往欲拖拉双体船回来修，但是，该船已完全沉 没。

无论如何，他表示，在这起船难中，所有9名钓鱼客和5名修船员都安全。

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