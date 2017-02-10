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推動國內生產 阿里與國會議員交流

发布于 February 10, 2017
（右4）国会议员王长荷与其他国会议员出席在汶莱主要资源及旅游部交流会上。
（右4）国会议员王长荷与其他国会议员出席在汶莱主要资源及旅游部交流会上。


（本报斯市9日讯）汶莱主要资源及旅游部长拿督阿里表示，该部的职责是通过农产业、养殖业、渔业、森林业及旅游业者的合作来推动汶莱国内生产总额的成长，同时通过国内外直接投资或联营方式又或者合约方式，来协助各领域以取得快速成长。
汶莱主要资源及旅游部长今天上午在该部多用途礼堂与新任国会议员举行交流会，发表上述讲话。
部长继表示，该部在今年初将会推展“2016至2020发展计划”，并极积推动各项非石油和天然气领域发展，以确保加强各领域生产力和持续出口量。
其中该部所关注的4个主要领域，如在提升田内生产总额、加强生产力、提升出口量和提升稳定性。
部长称，该部希望养殖业、渔业、农产业、森林业与旅游业国内生产总额可从2015年的1％至2020年的4至5％，同时也创造最少4千个就业工作的机会。
这是一项常年活动，有助于该部官员和国会议员建立更密切的关系，从而协助双方更有效率为民众提供服务和为国家带来更多的发展。
在交流会上，该部官员和国会议员就各项国会提出的问题进行交流，同时也让议员们了解最新课题及去年国会讨论的事项进展情况。

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