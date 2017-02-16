指示重建砂督吊橋 阿邦佐留住歷史

自2004年倒塌后，砂督吊桥骨架旁已呈荒野一片。

（本报古晋15日讯）提起古晋砂督，无不让人，尤其是年长一辈忆起曾经作为古晋市蕴涵着历史价值的地标性建筑物，即砂督铁索吊桥。

不过遗憾的是，这座横跨砂拉越河两岸，建于1926年见证着时代演，进极具早期标志性建筑之一的吊桥，终于耐不住岁月的摧残，于2004年10月7日凌晨4时左右在一声轰然巨响下，就此挥手告别，崩断葬“身”在河底。

当人民，尤其是当地一带的居民以为这座吊桥将从此停留在记忆中之际，随着新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里在日前披露已指示砂公共工程局根据旧设计为砂督吊桥展开重建计划，并预计能在年杪前展开有关工程时，原本看似将永远埋葬在人们记忆中的这座历史建筑物将有望再次重现在人们眼前，继续书写其历史使命。

首长阿邦佐哈里的这项宣布，对于那些曾经在吊桥留下身影的年长者来说，无疑是令人兴奋与激动。

回顾这座吊桥的历史点滴，据了解当时生活在没有自来水的年代，这座吊桥的使命就是为古晋市区输送干净的食用水。

在白人拉惹布洛克时代统治的19世纪末，由于古晋的卫生条件极差，引致瘟疫时而发生，因此为了解决这个问题，所以拉惹分别在市区和马当地区修筑了蓄水池。

不过，基于市区蓄水池水压与供水不足，所以便决定将马当蓄水池的水引入市区，进而才决定在砂督兴建这座吊桥，以便将输水管装置在桥身下方，用以引水到市区。

在经过耗时约4年的动工后，这座横跨砂拉越河的吊桥也顺利于1926年完工，成为当时贯通砂河两岸的唯一桥梁，并成为行人、电单车及小型车辆通行两岸的主要通道。

在当时的年代来说，这座吊桥不仅拉近了两岸人民的往来，更成为青年男女晚间极佳的约会之所，同时更是人们取景合照的必经之所。