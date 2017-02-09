拿督級人士政壇基層涉及

莫马展示部分枪械。

（吉隆坡8日讯）莫马证实，落网的拿督级人士，有者是政坛的基层领袖。

他说，其中两、三名落网的拿督或拿督斯里头衔人士中，其中两、三人是政坛的基层领袖。

警方起获的毒品，若流入市面，将祸害16万5千人。

莫马说，警方在取缔行动中起获冰毒与海洛因，是供应给本地黑市。

他说，单单起获的20.3公斤毒品，价值142万令吉，可供应给11万人。

“至于起获的10.8公斤海洛因，市价33万令吉，可供应给5万5千人。”

警方相信，许多黑帮成员早已得知警方要拘捕他们，而已匿藏或潜逃国外。

莫马相信，在这段风声鹤唳的时期，一些被通缉的黑帮成员，已逃至北部一带的邻国。他说，这些人是非法出、入境，警方与邻国执法单位合作，掌握他们的资料；若这些人依正确管道入境我国，马上会被拘捕。

“警方如今要通缉他们，包括在保镖杀拿督案中，当时在车内遭枪伤的的男子，以及网络流传的视频中，在死者灵堂上殴打纹身男的男子。”

当被询及这些黑帮能活跃多时，是否因为有这些拿督级人士撑腰，他拒绝回应此事。

警方拘捕行动起获的物件包括22把手枪、1把莱福枪、916枚子弹、价值175万各类毒品、金饰、16万7千193令吉现金，以及2辆车子