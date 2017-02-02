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拒停檢查撞傷交警 走私哥冬葉男子落網

发布于 February 2, 2017
警区主任罗兹（左2）展示起获的哥冬叶。
警区主任罗兹（左2）展示起获的哥冬叶。


（亚罗士打1日讯）涉嫌走私哥冬叶的30岁泰裔司机拒停接受检查，撞伤一名交警！

警方立即展开长达20分钟追逐战，该名司机最终在20多公里处被随后追上的负伤警员和前来支援的同僚围捕，并在车内起获1280包重达1千243公斤，总值7千200令的吉哥冬叶。

这起追逐战是于1月30日下午约3时，在吉北波各先那县哥东冬区发生，警方从吉北波各先那一路追逐该名司机至吉北日得拉、巴东得腊县，最终在波各先那县的武吉登巴高将之逮捕。

哥打士打县警区主任罗兹表示，被撞伤的32岁交警只是手脚受皮外轻伤，还能负伤继续追捕潜逃的司机。

他说，落网的30岁泰裔司机来自玻州，是一名走私哥冬叶的跑腿，警方不排除这批哥冬叶是来自吉北巴东得腊，该名男子只是负责把这批哥冬叶送到马泰边境后，会有其他人接手私运进入泰国。

“根据本地市价每公斤哥冬叶售价约30令吉，泰国售价则每公斤高达2倍至4倍”。

他表示，30岁泰裔司机拥有多项刑事及毒品罪案前科，其尿液检查呈阳性。

“嫌犯驾驶的国产英雄车并非失窃车，不过使用假车牌。”
他说，警方将援引1952年毒药法令第30(3)条文，以及1987年陆路交通法令第40项条文及第108项条文调查此案。

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