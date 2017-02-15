拉莫斯批評杜特爾特 掃毒行動助長法外處決

（菲律宾马尼拉14日综合电）菲律宾前总统拉莫斯批评现任总统杜特尔特，其扫毒行动助长了有罪不罚的风气，更指责杜特尔特进行决策时经常独断独行。

这位高龄88的政坛元老在1992至1998年担任过总统，杜特尔特多次公开对他表示尊敬，更说是拉莫斯说服他参加总统选举的。不过杜特尔特上台后，拉莫斯成了对杜特尔特最严厉的批评者之一。

拉莫斯前天接受新闻网站Rappler访问时表示，杜特尔特政府存在着“太多的单边主义”，尤其是在执法和安全问题方面。

根据统计，自杜特尔特上任以来，严酷的扫毒行动已累计造成7千600多人死亡，其中超过2千500人是在缉毒行动中伏法，但其他死者的死亡情况“仍有待调查”。外界相信这些人都是遭法外处决的。菲律宾的扫毒行动一直都由警方牵头，然而在一名韩国商人遭一组警察绑架及撕票后，杜特尔特下令解散警方的反毒大队，要警方“清理门户”。他还颁布政令，让军队协助肃毒机构扫毒。

对于军队加入扫毒行动，拉莫斯表示不赞同，因为毕竟军队和警察部队的任务和训练不同。

拉莫斯还指出，在对外包括与中国和美国的外交课题，以及对内如与穆斯林和共产党武装的和谈问题上，杜特尔特都没有与内阁沟通。“他不只是没有咨询在役指挥官，可能连相关的内阁成员也一样。”

杜特尔特的发言人阿贝亚没对拉莫斯的最新言论置评，但他以前在拉莫斯批评杜特尔特后曾表示两人的领导方式不同，但杜特尔特会听取拉莫斯的意见。