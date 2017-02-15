首页 新闻 国际新闻 拉莫斯批評杜特爾特 掃毒行動助長法外處決

拉莫斯批評杜特爾特 掃毒行動助長法外處決

发布于 February 15, 2017


（菲律宾马尼拉14日综合电）菲律宾前总统拉莫斯批评现任总统杜特尔特，其扫毒行动助长了有罪不罚的风气，更指责杜特尔特进行决策时经常独断独行。

这位高龄88的政坛元老在1992至1998年担任过总统，杜特尔特多次公开对他表示尊敬，更说是拉莫斯说服他参加总统选举的。不过杜特尔特上台后，拉莫斯成了对杜特尔特最严厉的批评者之一。

拉莫斯前天接受新闻网站Rappler访问时表示，杜特尔特政府存在着“太多的单边主义”，尤其是在执法和安全问题方面。

根据统计，自杜特尔特上任以来，严酷的扫毒行动已累计造成7千600多人死亡，其中超过2千500人是在缉毒行动中伏法，但其他死者的死亡情况“仍有待调查”。外界相信这些人都是遭法外处决的。菲律宾的扫毒行动一直都由警方牵头，然而在一名韩国商人遭一组警察绑架及撕票后，杜特尔特下令解散警方的反毒大队，要警方“清理门户”。他还颁布政令，让军队协助肃毒机构扫毒。

对于军队加入扫毒行动，拉莫斯表示不赞同，因为毕竟军队和警察部队的任务和训练不同。

拉莫斯还指出，在对外包括与中国和美国的外交课题，以及对内如与穆斯林和共产党武装的和谈问题上，杜特尔特都没有与内阁沟通。“他不只是没有咨询在役指挥官，可能连相关的内阁成员也一样。”

杜特尔特的发言人阿贝亚没对拉莫斯的最新言论置评，但他以前在拉莫斯批评杜特尔特后曾表示两人的领导方式不同，但杜特尔特会听取拉莫斯的意见。

载入更多相关文章

  • 中年婦救子心切攔駕 泰皇上不怪

    （泰国曼谷14日综合电）泰国拉玛十世王玛哈哇栖拉隆功皇上谕示，不责怪当街拦下他座驾的中年妇女（49岁），因为该妇女救子心切，情有可原，同时对警务工作人员迅速很好的处理突发情况表示高…
    February 15, 2017
    2 second read
  • 钟万学被强硬派穆斯林指亵渎伊斯兰并让他吃官司，宗教是本次选举的敏感议题，图片摄于本月11日的竞选活动上。（法新社）

    雅城首長選舉異軍突起 阿尼斯支持率直逼鐘萬學

    （印尼雅加达14日综合电）印度尼西亚雅加达首都特区首长选举出现“黑马”，原本在3名候选人当中支持度垫后的前文化与中小学教育部长阿尼斯争取到不少穆斯林选民的支持后，支持率已跃升至第二…
    February 15, 2017
    0 second read

  • 因涉嫌販毒 美對委副總統實施制裁

    （美国华盛顿14日综合电）美国财政部13日宣布，因涉嫌“在国际毒品走私中扮演重要角色”，对委内瑞拉副总统塔雷克·埃尔·艾萨米实施制裁。 据新华社指出，美财政部在一份声明中称艾萨米为…
    February 15, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭