拉榮河急流毀木橋 村民受困求助丹尼斯奧

急流冲毁巴南内陆弄哥沃乡村一座木桥，造成交通中断。

（本报美里4日讯）拉荣河水泛滥，巴南内陆弄哥沃乡村一座木桥崩塌，交通中断，村民紧急寻求德浪乌山州议员丹尼斯奥的协助。

该事件于前日清晨6时许，在距离美里市5小时车程的巴南内陆地区弄哥沃乡村发生。当地共有70户家庭，约有600名居民。

据悉，当地过去数日下起了长命大雨，造成长屋附近的拉荣河水位高涨，急流更冲毁了一座该村村民对外联系的木桥。

当地长屋屋长舍曼在事发后，紧急联络正在选区内走访的丹尼斯奥，要求其伸出援手。

丹尼斯奥在接获有关消息后立即赶到现场，了解木桥崩塌情况及查看损坏的程度，他较后告诉传媒说，该木桥是由三林木材公司所承建，这次已是第二次崩塌。

屋长基于拉荣河经常出现高涨事件，担心木桥崩塌事件会一再重演，因此与乡委会成员一起向丹尼斯奥求助及反映居民的不安。

丹尼斯表示，他在实地了解情况后，立即联系美里公共工程局，要求当局考量当地情况，建议建造装配式钢桥，以方便长屋居民出入，解决木桥易被河水冲毁的问题。

“这座桥梁时长屋居民对外联系的唯一通道，尤其是学生要上学或到村子内诊所求医，都得通过这座桥梁。”

为此，他呼吁有关当局能马上行动，协助该村村民解决上述问题。