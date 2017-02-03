抗議支持特朗普種族歧視者 柏克萊大學暴動

柏克莱校园内警民暴动（左图）。雅诺波鲁斯（右图）主张白人至上，在网路霸凌非裔女星。（翻摄推特。）

（美国加利福尼亚2日综合电）美国加州大学柏克莱分校校园成了暴动现场。

上千名学生为了抗议一名另类右派新闻编辑赴校演说，在校园内示威游行，瞬间演变为暴动场景。示威者向警方丢掷点燃烟火，而警方则祭出胡椒喷雾，现场十分混乱。

柏克莱校园于当地时间周三晚间6时左右突然陷入混乱，上千示威者情绪激动，还放火烧车，不过更多人则是在一旁围观，手持抗议标语。

据悉，这些示威者主要是抗议来校演说的“Breitbart”网站编辑雅诺波鲁斯（Milo Yiannopoulos）。雅诺波鲁斯是美国网路上恶名昭彰的霸凌者，他主张白人至上，支持特朗普，更曾因嘲笑《魔鬼克星》非裔女星莱丝莉琼斯（Leslie Jones），而遭推特停权。

雅诺波鲁斯近日原本计划赴美国各大学演说，强调要宣导特朗普的反非法移民政策，呼吁为非法移民学生提供避难所的“庇护校园”（sanctuary campuses）将其赶出校园。雅诺波鲁斯还说要“矫正”校园内的“政治正确”风气，但他因引来大批抗议人潮，校方已陆续宣布取消其演讲行程。