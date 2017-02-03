首页 新闻 国际新闻 抗議支持特朗普種族歧視者 柏克萊大學暴動

抗議支持特朗普種族歧視者 柏克萊大學暴動

发布于 February 3, 2017
柏克莱校园内警民暴动（左图）。雅诺波鲁斯（右图）主张白人至上，在网路霸凌非裔女星。（翻摄推特。）
柏克莱校园内警民暴动（左图）。雅诺波鲁斯（右图）主张白人至上，在网路霸凌非裔女星。（翻摄推特。）


（美国加利福尼亚2日综合电）美国加州大学柏克莱分校校园成了暴动现场。
上千名学生为了抗议一名另类右派新闻编辑赴校演说，在校园内示威游行，瞬间演变为暴动场景。示威者向警方丢掷点燃烟火，而警方则祭出胡椒喷雾，现场十分混乱。
柏克莱校园于当地时间周三晚间6时左右突然陷入混乱，上千示威者情绪激动，还放火烧车，不过更多人则是在一旁围观，手持抗议标语。
据悉，这些示威者主要是抗议来校演说的“Breitbart”网站编辑雅诺波鲁斯（Milo Yiannopoulos）。雅诺波鲁斯是美国网路上恶名昭彰的霸凌者，他主张白人至上，支持特朗普，更曾因嘲笑《魔鬼克星》非裔女星莱丝莉琼斯（Leslie Jones），而遭推特停权。
雅诺波鲁斯近日原本计划赴美国各大学演说，强调要宣导特朗普的反非法移民政策，呼吁为非法移民学生提供避难所的“庇护校园”（sanctuary campuses）将其赶出校园。雅诺波鲁斯还说要“矫正”校园内的“政治正确”风气，但他因引来大批抗议人潮，校方已陆续宣布取消其演讲行程。

  • 英国议会在当地时间周三（2月1日）晚间举行投票，以498票对114票的压倒优势通过了允许英国政府启动脱欧程序的法案。（法新社）

    英國議會授權政府 啟動脫歐程序

    （英国伦敦2日综合电）英国议会下议院在当地时间周三（2月1日）晚间举行投票，以498票对114票的压倒优势通过了允许英国政府启动脱欧程序的法案，从而为政府按计划在3月底开始脱欧谈判…
    February 3, 2017
    0 second read
  • 赞比里（右起）与占比利曼为体验清洁员工的劳苦，亲自动手收集垃圾。

    體驗勞苦 收集民意 霹大臣與市長當清潔工

    （怡保2日讯）霹雳州务大臣拿督斯里赞比里与市长占比利曼化身为清洁工友，今早在没有事先告知下，突然现身和怡保市政厅清道夫一同收集垃圾，体验清洁工人的劳苦之余，也借此收集民意，向最干净…
    February 3, 2017
    0 second read
  • 拉威（左）展示肃毒组警方起获的海洛因。左2是拉迪夫。

    霹警建議總檢察署 控上庭毒犯不準保釋

    （怡保2日讯）霹雳州警方已建议总检察署援引1952年危险毒品法令第41B条文(公众利益)赋予警方权限，凡是控上庭的贩毒惯犯，一律不获准保释，以消除公众对获得保释的犯毒者仍出现在当地…
    February 3, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • 特朗普女兒伊凡卡　 赴中國駐美使館慶新年

    （美国华盛顿2日综合电）美国总统特朗普上台后，中美关系各界高度关注，美国第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）昨晚突然现身中国驻美大使馆，参加大使馆主办的春节活动，由中国驻美大…
    February 3, 2017
    1 second read

  • 「名譽遭到嚴重傷害」 潘基文棄選南韓總統

    （韩国首尔2日综合电）联合国前秘书长潘基文昨天正式宣布不竞选南韩总统，称自己的抱负和爱国心，受到人格谋杀般的诋毁构陷，被迫铩羽而归，决定退出政坛，此举也使执政阵营丧失呼声较高的总统…
    February 3, 2017
    0 second read
  • 英国议会在当地时间周三（2月1日）晚间举行投票，以498票对114票的压倒优势通过了允许英国政府启动脱欧程序的法案。（法新社）

    英國議會授權政府 啟動脫歐程序

    （英国伦敦2日综合电）英国议会下议院在当地时间周三（2月1日）晚间举行投票，以498票对114票的压倒优势通过了允许英国政府启动脱欧程序的法案，从而为政府按计划在3月底开始脱欧谈判…
    February 3, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭