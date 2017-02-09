抓緊時間 前往欣賞 雨傘公園僅設1個月

位于古晋北市的雨伞公园。

（本报古晋8日讯）色彩缤纷的“雨伞公园”仅设立约1个月时间，市民需抓紧时间前去欣赏具主题性的公园，以留下美好纪念！

配合古晋北市2017年议程，北市于古晋诺玛专科医院毗邻的德波路（Jalan Depo）特别搭建“雨伞公园”，精心打造具主题性的园艺氛围。

古晋北市市长拿督阿邦阿都华合今日接受《联合日报》访问时指出，北市可谓别出心裁，配合今年度的北市议程搭建“我的社区公园（Taman Komunitiku）”，并以色彩缤纷雨伞为装饰主题。

不过，由于大量的雨伞相当夺目，故民众索性称之为“雨伞公园”。

他称，该雨伞公园乃迎合北市议程推展礼于本月5日搭建而成，当时，不少民众因雨伞公园的独特慕名而来。

他说，除了雨伞外，北市亦在公园内用花卉植物精心打造成美丽花圃，成了民众拍照留念的场所。

他指出，“雨伞公园”将开放直至有其它活动借用该场地为止，即约一个月左右，同时，该公园是免费进入。

他呼吁市民在该公园拆除前，赶紧前来欣赏和拍照，以感受园艺的美丽。

“雨伞公园”位于古晋诺玛专科医院入口处之前的德波路（Jalan Depo）进入，行驶约1公里路程，就会看见该公园位于道路的右边。