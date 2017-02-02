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打出漂亮一仗 人聯人民2黨全力護航

发布于 February 2, 2017


（本报古晋1日讯）砂人联党主席拿督沈桂贤阐明，该党将全力支持已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的遗孀拿督阿玛查米拉成为丹绒拿督州选区补选国阵候选人。
他指出，查米拉事实上是一名资深的政治人物，不过很多人低估了她在政治工作方面的贡献。
“我曾和她（查米拉）相处了好一段时间，她甚至可以给予我们指教，她也是一位贴近基层的政治人物，国阵作出这个选择是正确的，我很有信心，就算出现竞争对手，她也会获得丹绒拿督选民的支持。”
沈桂贤今日出席砂土保党兼州国阵主席拿督阿玛阿邦佐哈里宣布丹绒拿督州选区补选国阵候选人宣布新闻发布会后受访时促丹绒拿督区约1千700余名华裔选民支持查米拉，以继续已故阿德南的遗志。
“已故阿德南想要为丹绒拿督做的东西很多，在他担任首长的三年间，你可以看到丹绒拿督有很大的发展，目前丹绒拿督还有很多尚未完成和需要处理的区域，查米拉是我们可以委托的最佳对象。”
而砂人民党主席丹斯里占玛欣表示，既然已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的遗孀拿督阿玛查米拉选择接受成为丹绒拿督州选区补选国阵候选人这项挑战，他将祝福查米拉，而人民党也会尽全力协助查米拉在选举中打出漂亮一仗。
占玛欣今日出席砂土保党兼州国阵主席拿督阿玛阿邦佐哈里宣布丹绒拿督州选区补选国阵候选人宣布新闻发布会后受访时形容，土保党委任查米拉成为丹绒拿督州选区的候选人是个很棒的选择，一来她有经验，再来，任何有意参与人民服务工作者，在未来数年可和她一起服务人民，占玛欣相信查米拉会成为有意上阵丹绒拿督选区者很好的导师。
“既然她（查米拉）接受了挑战，我们祝她好运，并会尽全力协助她在选举中打出漂亮一仗。”

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