截至今年1月份 全砂114托兒所注冊

（本报古晋8日讯）截至今年1月份，全砂有114间托儿所在砂福利局下注册营业，其中古晋有57间，三马拉汉13间、斯里阿曼1间、泗里街4间、诗巫12间、沐胶2间、加帛1间、民都鲁9间、美里12间及林梦3间。

同时，目前还在申请注册程序的则有75间，分别为古晋29间、三马拉汉6间、斯里阿曼2间、泗里街2间、诗巫5间、沐胶1间、民都鲁5间、美里23间及林梦2间。

这些托儿所包括了单位或机构托儿所、职场托儿所、住家式托儿所及社区托儿所。

针对西马未注册托儿所业者虐待儿童的业者日前已接受法律制裁事宜，砂福利、妇女与社区发展部部长拿督陈赛明表示，在托儿所法令下，只有注册托儿所才可以开门营业，因以，当局在今年会持续监督和巡查工作，确保州内托儿所都有注册。

“一旦托儿所被发现没有注册或在接获警告后依然没有要申请注册的意愿，我们将对业者采取法律行动。”

陈赛明接受《联合日报》记者访问时称，当局强调注册程序旨在确保涉及安全系统，“业者必须符合多项规格才可以获得合法营业执照。”

与此同时，她也指出托儿所保姆或是幼稚园教师都必须报考PERMATA育儿及学前教育课程。

她表示，政府当局严格把关旨在确保婴儿和孩童能在安全的环境下成长，故这对他们日后的心理成长有很大的影响。