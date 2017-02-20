成足夠力量爭取自主權 砂政府應繼續與民同在

（本报古晋19日讯）人联党青年总团宣教秘书符祥威希望砂州政府能继续与民同在，因为没有人民就没有强而有力的政府。

他说，稳定与强大的政府才有足够力量去争取应有的自主权，将原本属于砂州人民的争取回来。

符祥威昨晚代表该党主席拿督沈桂贤出席四中校友会所主办的新春感恩宴致辞时指出，其实许多人并非十分了解当初砂拉越、沙巴州及西马半岛所签署的合约内容，而他在从政后才真正了解砂州其实是三邦之一，并非一个州。

对此，他希望在砂州人民能与州政府组成强大力量，争取回来砂州所该享有的权益。

另一方面，谈及昨晚丹绒拿督的补选时，他表示已故前首长丹斯里阿德南在联邦十分“敢讲话”，敢为独中生讲话及替砂州争取权益。

因此他希望丹绒拿督区新州议员拿督阿玛查米拉也能秉承阿德南遗志，敢敢为人民讲话。

对于古晋中华第四中学，符祥威表示该校在校长官晨阳努力推动赏识教育下做得十分出色，并成功打响了校誉。

他说，虽然四中学生不多，但所谓重质不重量，且该校赏识教育方针也深受家长认同。

他也说，四中是幸福的，因为其校址刚好落在新任砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里选区。而在过去担任9届砂督区州议员以来，阿邦佐哈里除了对砂督发展带来贡献，也不忘关注华教发展。

而他也语带双关的说他本身来自朋岭区，遗憾看到虽然选区内的三中及一中教学基础设备上获得家长及华社的支持，但在争取政府拨款上则需继续努力。