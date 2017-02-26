應戰威脅和平假訊 人民必需 與政府同在

（北根25日讯）首相拿督斯里纳吉指出，通过社交媒体和前领导人散播虚假资讯，推翻民选政府的行为，必需获全力迎战抵抗。

他指出，拥有本身政治议程的特定单位，通过散播虚假资讯和谣言攻击人们的思想和心，这是非常危险的事。

他说，人民必需跟政府同在，以一同捍卫国家，不让反政府分子展开攻击，进而威胁已达致的和平及繁荣。

“捍卫我们的国家并不意味是抵御军队，更危险的攻击是，攻击我们的思想和我们的心。

“当我们的思想和心，被社交媒体或特定领袖所发布的消息、宣传和虚假资讯和谣言攻击，他们的目的是要推翻政府，这是最危险的威胁，我们将全力迎战。”

他今天为“我的国家：一个马来西亚社区”活动致辭时，这么指出。

他说，随着各种虚假资讯传播，政府为人民采取多项步骤和措施，因为他们已经有误解，进而挑起各项争议。

“作为政府，我们做了各种事……但有不实的消息试图扭曲课题，好事都变成坏事和争议，就像一马援助金。”

“当政府在为普腾寻找策略伙伴，但却被误解成将该公司卖给中国，其实这是要强化这家公司的地位，以保住其员工的饭碗。”

另外，纳吉指出，大马人民应不分阶级、种族和宗教，全力捍卫国家所取得的主权及和平。“我们的根本是一样的，那就是大马对老百姓、最高领袖和君主来说，都是同一个国家……试想想，如果我们没有国家，就好像缅甸的罗兴亚人没有国籍。”

“看电视就好了，每一晚、每一天，他们是怎么生活……没有国籍，生命就危在旦夕，他们被迫接受任何残暴的行为、被奸污、活生生的被火焚。”

“因此，当我们被给予国籍，这是最有价值的事，作为人民，我们一定要捍卫它，因为这是我们的国家、出生的地方，总有一天将长眠于此。”