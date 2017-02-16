慕達立：有備無患 家裡車內 應裝滅火器

市面上有不同重量的灭火器供民众选择。

（本报诗巫15日讯）一般民众防火意识不足，需要加强这方面的意识，对此砂中区消防与拯救局主任慕达立直言，几乎无人在家里安装灭火器，故此他建议民众购买3公斤装的灭火器放置在家里或车内，有备无患。

“这只是百多或两百多令吉的东西用来保护你的产业之安全，为何不要花费这笔钱？不要期望其他人会照顾你的产业。”

他强调民众往往有一个心理，就是消拯局会派人前来灭火，虽然那是实事，不过在消拯队来到时，火势已经变得很大，因为从起火开始到拨打电话给消拯局，消拯局派员前来抵达现场，这个过程至少要15至20分钟，这时火势已经不受控制。

他指出，若是有人在起火的当儿，就用灭火器来灭火，就能立即扑灭火势，同时也保护了产业与性命，就如日前在西马，因无法打开铁窗逃生而活生生的被烧死。

他认为，如果当时该户家庭有灭火器，在火灾发生时就立即灭火，他们就不需要逃生，也不会因此而丧命。

慕达立表示，在火灾一开始发生时，就要立即使用灭火器灭火，扑灭火势，因此他们强烈建议民众购买灭火器并安装在家里。

“人们会觉得灭火器很贵，但往往有时与朋友吃顿饭就数百令吉。”

他称，不论灭火器的大小，只要有灭火器就好，就能够在火势变大前扑灭，就如在住宅区内，若是每一家都有灭火器，将有可观的灭火器用以扑灭火势。

他续称，若灭火器的指针出现红色，就意味着里面气压不足，需要维护。他说，民众也可以时不时的用力摇晃灭火器，以防止灭火器里面的粉状物结块，同时也检查喷管内有没有异物阻塞。

他建议民众购买3公斤装的灭火器放置在家里与车内，因为适合所有人使用，9公斤装或12公斤装对于女性或是上了年龄的人来说，会太重，而且也不是所有人能够拿得起。

目前，市面上有售卖1公斤、2公斤、3公斤、4公斤、5公斤、6公斤、9公斤装的灭火器，据了解，2公斤装的灭火器价格约为60令吉，4公斤装约为80令吉，9公斤装约为95令吉，若是要消防局的标签，则需额外付费。每次的维护费用约为20多令吉，视灭火器的大小、有无添加粉等而定。