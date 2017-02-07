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慈善馬球錦標賽 蘇丹貢獻2球黑隊奪冠

发布于 February 7, 2017
苏丹陛下与主筹办单位欧洲、中东及非洲Richard Mille，以及癌症儿童基金（YASKA）活动上合摄。
苏丹陛下与主筹办单位欧洲、中东及非洲Richard Mille，以及癌症儿童基金（YASKA）活动上合摄。


（本报斯市6日讯）苏丹陛下昨午为癌症儿童基金（YASKA）参与“慈善马球锦标赛Richard Mille杯”活动。
陛下率领的黑队在决赛中的4个回合，以8比5分的成绩打败哈芝杰菲柏嘉亲王的灰队。
苏丹陛下在第一回合和第三回合各射进1球。
在场观看马球锦标赛的有苏丹后彭基兰阿纳莎雷哈。同时出席的还有莫哈末柏嘉亲王、阿都瓦基尔王子和阿迷拉公主 。
黑队除了苏丹陛下之外，还有阿芝玛公主。
黑队以冠军身份赢得本次慈善马球锦标赛Richard Mille杯，之后由陛下从欧洲彼德哈里胜欧洲、中东及非洲Richard Mille首席执行员手中接过Richard Mille杯。
哈芝杰菲柏嘉亲王所率领的灰队夺得第二名，而第三名和第四名分别为红队和白队。
较后，苏丹陛下接受主办单位赠送的纪念品，以及与癌症儿童基金们进行交流。
癌症儿童基金是非政府组织，其成立目的是为正在进行癌症治疗的癌症儿童和家属提供支援，以及教育和提升民众对癌症的意识。

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