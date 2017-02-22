愛紗首爾拍婚紗照當6月新娘

34岁的前大嘴巴主唱爱纱去年4月与小5岁的演员周洺甫（豆腐）登记完婚，今年6月11日与17日将分别在冲绳与台北寒舍艾美酒店举办婚宴，提拔过她的前辈张小燕、张菲、吴宗宪与同辈好友麻衣、杨丞琳以及昔日大嘴巴成员，都是计划邀请的台北场宾客。

《苹果》独家取得婚纱照，小俩口前往韩国取景，除传统白纱，她也穿上改良式短婚纱配球鞋与老公在教堂、复古童玩小店拍摄，还一起吃冰淇淋，充满俏皮童趣。她怕挺着大肚子宴客不好看，要等婚礼后再开始做人，希望生1男1女。

爱纱去年4月选在老公29岁生日当天在台北登记完婚，同年11月再回她的故乡冲绳补登记。今年6月11日冲绳婚礼以日本亲友为主，邀请约50人观礼，地点选在2011年落成的爱妮丝教堂，教堂由透明玻璃帷幕组成，教堂内可看到外头清澈的海水与碧蓝的天空，唯美浪漫。

怀秋任伴郎

至于去年已解散的大嘴巴，爱纱表示私下跟团员仍有联系，婚礼当天大嘴巴可望重聚，也会邀怀秋担任伴郎。经纪人表示：“她在台湾多年，受到许多前辈帮助，也结交许多好友，想邀的嘉宾很多，担心遗漏失礼，目前还在规划，尚未定案。” 最近她为筹备婚礼与新节目主持，蜡烛两头烧，罹患肠胃炎。