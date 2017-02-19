总警长卫长驳斥朝鲜 需遵守我国法律

（吉隆坡18日讯）全国总警长丹斯里卡立阿布·卡及卫生部长拿督斯里苏巴马念驳斥朝鲜当局指控马来西亚故意拖延领取金正男遗体的手续。

全国总警长丹斯里卡立阿布峇卡说，只要一日没有获得来自金正男家属的脱氧核糖核酸（DNA）核证，案件的调查就无法完成。

他强调，朝鲜必须遵守大马所规定的法律规定，如果它不同意大马警方的行动，就应咨询他们的律师意见。

“他们的律师可以告诉他们，我们在马来西亚是有法规的，在大马，每个人都必须服从和遵守我们的规则和条例……包括朝鲜。”

卡立是于周六针对朝鲜驻马大使姜哲指控大马警方故意延误领尸手续一事，作出回应。姜哲周五深夜约11时45分在吉隆坡中央医院太平间申领金正男的遗体不果后，发表声明谴责大马当局拒绝让朝方领尸，是另有图谋。

昨天，雪州总警长拿督斯里阿都沙玛末已阐明，金正男的遗体必须由死者的近亲认领。然而，至今只有朝鲜驻马大使馆出面要求领尸。

另一方面，卫生部长拿督斯里苏巴马念强调，我国正在努力对金正男的遗体进行解剖工作，不管怎样，朝鲜方面都必须要遵守我国在验尸过程的法律规定！“案件发生在我国，理应由我国进行调查。”

他指出，朝鲜方面可能会拒绝或不接受这个结果，但是事情在我国发生，应该根据我国的法律去进行一切程序。

“这起命案是在我国发生，所以是根据我国的法律去进行调查，而不是根据他们的国家法律来进行。”

苏巴马念是在出席2017年大学运动嘉年华会后，接受媒体访问时，如是指出。

他表示，如果命案是在我国发生，就必须进行一系列程序，检验报告是没有捷径，每个细节都必须经过仔细检查。

询及马来西亚和朝鲜的关系会否就此受影响，他则不予置评，仅说两国关系在外交部管辖之下，卫生部部只是负责进行解剖工作。

他透露，该部将会尽快完成解剖工作，希望能够在一周内完成，一旦解剖工作完成，将会对外公布结果。

“我们也会尽快完成验尸，然后把解剖报告交于警方，并由警方做出公布。”