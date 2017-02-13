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思念阿德南仍蔓延 丹絨拿督選情傾國陣

发布于 February 13, 2017
丹绒拿督选民对已故首长兼前丹绒拿督区州议员拿督巴丁宜阿德南思念的情绪仍在蔓延。
丹绒拿督选民对已故首长兼前丹绒拿督区州议员拿督巴丁宜阿德南思念的情绪仍在蔓延。


（本报古晋12日讯）在丹绒拿督补选中，选民对已故首长兼前丹绒拿督区州议员拿督巴丁宜阿德南思念的情绪仍在蔓延，国阵预料在这个选区再次获得颠覆性的胜利。

丹绒拿督补选是因阿德南病逝而留下的空缺。阿德南在去年5的选举中蝉联获胜后只8个月，就因心脏病逝世。而阿德南在过去为丹绒拿督选民服务的良好记录和亲民的态度，使阿德南深受丹绒拿督选区人民的爱戴。

而丹绒拿督选区里，所有的事物几乎都与阿德南有关联。因此，当许多人认为国阵在这次选战中，一再的利用阿德南的名义，其实是无可厚非的。

在阿德南担任丹绒拿督区州议员的时候，确实为该选区规划了逾600项约13亿令吉的发展计划，日前首相拿督斯里纳吉前往主持开幕的伦乐食坊，亦是阿德南推动的发展项目之一。

土保党宣传主任拿督彼得米诺斯指出，当地的人民至今都还在想念阿德南，并且能公开的表达他们对阿德南的爱。

“他们告诉我，会一直想念阿德南，同时也会全力支持阿德南的遗孀即国阵候选人拿督阿玛查米拉。”

因此，他认为，对阿德南的想念是目前丹绒拿督的普遍现象。无论是比达友、马来人或华人亦是如此。

“一位卖菜的华裔小贩对我说，阿德南每次到三马丹时，都会向她买菜。说这件事，她的眼泪就流下来了。”

有鉴于此，两名来自新达雅党和革新党的候选人，根本在这场选战中无立身之地。

他相信，90巴仙的选民不会动摇对国阵的支持。而事实上，在国阵一个星期的竞选工作中，发现两名灰区已转为白区。

尽管如止，他说，国阵在未来的一个星期仍会展开紧锣密鼓的竞选工作，目标是呼吁更多选民出来投票，以显示选民对阿德南和查米拉的支持。

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