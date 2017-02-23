心臟有孔小玲玲 3月赴首都進行手術

（古晋22日讯）在各界善心人士的捐助下，患心脏有孔的刘玲玲小宝宝，现已筹到马币5万5千令吉，且主治医生已确定，小宝宝将于3月2日赴吉隆坡，并定于3月4日在吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术。

不过，为确保小宝宝在手术期间，可能出现不可预算的费用，因此主治医生希望最好能为小玲玲筹到马币6万至7万之间的医药费。因此，希望善心人士继续捐助医药费予小玲玲。同时，此捐助活动将于明天中午12时结束。

因为小宝宝被送往吉隆坡鹰阁医院后，必须住入加护病房（包含医药与住院费，每天约需马币3千令吉）。

其实，自上周六中午，在马来西亚《善心组织》率先移交马币2万令吉予小玲玲的父母

，且通过面子书转发小玲玲需要筹募医药费的讯息广泛流传后，当天其捐款就源源而来。

截止上周六晚上9时，从外直接汇入其父亲户口的捐款，约有1万2千多令吉。不过，因为小玲玲父亲于周六当天，无法到银行（银行无上班）申报其户口在筹募医药费，所以其户口于周六晚上9时过后被暂时“冻结”，加上相关新闻周日见报后，以致许多善心人士于周六晚上9时过后至周一早上，无法汇款进入其户口。

不过，在本周一上午，小玲玲父亲到相关银行阐明来款用途之后，其户口于当天下午重新“启动”。

对于善心人士无法汇款，小玲玲的父亲深感抱歉。

目前，只有两个月大的刘玲玲小宝宝，一出世就发现心脏患有两个孔，所以不曾回过家。当时，其父母被院方主治医生告知，至少需要马币5万令吉的手术费。

由于小玲玲的父亲刘锦仙只是一名餐馆厨房砧板，每月收入只有2千多令吉，而其比达友族的太太，则是家庭主妇，面对庞大的医药费，令他们发愁。

有鉴于此，当时砂中央医院兼三马拉汉心脏中心小儿心脏主治医生将此案推荐予《善心组织》古晋理事，希望获得协助，因此该组织率先捐献马币2万令吉予小玲玲，作为其部份手术费。

之前，主治医生曾告知《善心组织》古晋理事，在砂拉越，每年400至500名新生宝宝在出世后，患有心脏问题。其中，约有150名幼婴需要进行心脏手术。通常心脏病情较不紧急的幼婴，都会被安排（等候排期）到吉隆坡国家心脏中心进行手脏。

至于病情较紧急的幼婴，每年约有10名，需被安排到吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术。

以下是小玲玲父母的联系方式：

联系人：Lau King Sieng ，刘锦仙。

联系号码：011-31857525、其太太（比达友族）手机011-28066898。

捐款户口号码：MayBank A/C No. 111123085849。