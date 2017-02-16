首页 新闻 南砂新闻 徐麗娜質疑州政府處理手法 「通過第二次面試解雇？」

徐麗娜質疑州政府處理手法 「通過第二次面試解雇？」

发布于 February 16, 2017


（本报古晋15日讯）砂革新党主席徐丽娜质疑州政府在处理临时教师的手法，既然不冻结临教的合约，为什么还要第二次面试？
她今早在记者会上这么表示。
她质疑，第二次面试的是不是只是其中一种手法来解雇临教？
她希望教育部能透明化砂拉越临教的录取程序。
她指出，若政府已经表明有关的210名临教服务不会被影响，约也不会被终结，那为什么这些临教还得通过第二次的面试？
她提出疑问，第二次面试的面试官又是否是砂拉越人？而这是否意指无法通过面试的临教就无法获得续约？
她认为，砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里既然已经表明将不冻结临教的合约了，那为何又需要该批临教再次出席面试，此举令人费解。
她坦言，按照相关的报导数据显示，全砂有988个教职人员的空缺，必需於今年3月前被填补，然而如今却又传出将辞退临教的服务。
另外，她也说，就算无法胜出，该党也不会让国阵不劳而获，这是该党服务人民的方式。
她也表示，那些来自西马的反对党不敢出战补选也无需泼冷水，该党就算知道国阵的强大，还是坚持要出战。
她说，透过该党的提名竞选，国阵政府在这段期间至少总拨出15亿令吉的各项拨款，可见国阵的势力虽然强大，但至少该党的付出获得了相对的效应。
在统考文文凭的课题上，她说，联邦政府在这项课题上的态度令人不能接受，因为统考文凭在全世界已经获得承认，根本不需要再进一步被探讨。。
她表示，即使前任砂首长丹斯里阿德南沙登已于2015年9月承认独中统考文凭，甚至允许砂拉越子民使用该文凭应征成为砂州政府公务员，但联邦政府仍然以“指示教育部长更深探讨统考文凭”为由，推延承认统考文凭事宜。
她希望，联邦政府正视此项问题，勿再以不能接受的理由，尽快处理通过统考文凭的程序。

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