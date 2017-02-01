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彭育明：使用甘榜碼頭已違法 船隻居民持有非供承載客

发布于 February 1, 2017


（亚庇31日讯）沙巴州旅游、文化及环境部助理部长拿督彭育明确认，他们发现中国游客乘船前往沙巴州环滩岛遇难的船只，由当地居民持有，非供承载旅客用途。
“我们将等待调查完毕，以了解疏忽肇因，但可以确定的是使用该码头（甘榜丹绒亚路码头）是违法的。”
“仅有3个码头供旅游业者使用，即哲斯顿城码头（Jesselton Point）、丝绸海港渡假村（Sutera Harbour Resort）和丹绒亚路香格里拉的码头，其它码头不可供旅游业者使用。”
彭育明表示，他不知道双体船业者为何使用村庄的码头，但不排除对方是为了节省开支，不想支付额外费用。
他也质疑船夫或忽略按照正常作业程序办事，如确保船只容纳量和安全措施符合规格。
“因为这是‘甘榜’码头，那里没有任何执法单位。”
彭育明指出，船上的乘客都是散客，且23名游客都是通过Chau Nature Tours在线订购，其他5名则透过Golden Sailing订购。
“我们会正视弱点，并对海洋旅游业作业进行修改，届时，我将召唤所有海洋旅游业者的单位进行讨论。”

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