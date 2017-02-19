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彩色競跑州圖書館開跑 約3400人參盛

发布于 February 19, 2017
参与者高兴的融入其中。
参与者高兴的融入其中。


（本报古晋18日讯）第五届彩色慈善竞跑（ColourRush5.0）古晋站今午于州图书馆后方停车场开跑，成功吸引约3千400余人参与。
首长夫人拿汀阿玛祖玛妮莅临现场主持挥旗，现场融入一片色彩中。
迈入第五年的彩色义跑，乃是配合国际癌症儿童日而举办的醒觉活动，旨在提倡让儿童接受平等的治疗机会，同时向癌症病童及家庭等作出支持。
拿汀阿玛祖玛妮在仪式上也移交5千令吉拨款给砂儿童癌症协会，以协助癌症儿童及家庭。
出席的嘉宾还包括北市市长拿督阿都华合、砂图书馆董事会主席丹斯里哈密布巴、砂儿童癌症协会顾问拿汀巴丁宜罗娜、OurYouth.my创办人拿督刘清永以及丽雅集团董事经理沈喜榜等。
除了古晋站外，砂州美里市也将于明天上午6时，在美里的富丽华购物广场停車場开跑。
据悉，每年约有超过25万名儿童及20岁以下的青年罹患癌症，其中有9万人不幸离世。值得注意的是，尚有许多未接受诊断，因为有80%的儿童来自中低收入家庭。在砂州，每年约70名儿童罹患癌症。
欲知过度相关竞跑详情，请浏览www.sccs.org.my或www.colourrushrun.com查询。

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