張雅誥：非員工 落網朝鮮男是生意夥伴

（吉隆坡20日讯）“金正男命案”：东保企业有限公司董事经理张雅诰（64岁）今日澄清，周五（17日）晚上落网李姓朝鲜籍嫌犯，不是公司的员工，而是他的生意伙伴。

他说，他是在2013年认识嫌犯，当时嫌犯来公司自我介绍要求合作，他结识嫌犯是因为认识嫌犯的叔叔，因为其叔叔是朝鲜的著名科学家，而且嫌犯的姨丈也是蘑菇多糖的发明人。

他说，由于公司需要扩张，所以和嫌犯合作，并以公司的名义协助嫌犯申请工作签证，因此在文件上需填上月薪5000令吉。

“但是，我从来没有付过任何的薪水给嫌犯，而且申请工作准证的费用也是嫌犯自付，在嫌犯之前，我也曾协助数名朝鲜人获取工作准证。”

张氏说，他主要是经营传统草药生意，因为以前有需要进口蘑菇多糖的原料，所以才会和嫌犯合作，作为生意伙伴，而且有时嫌犯需要购买棕油和白糖原料时，他也可以协助介绍供应商。

询及嫌犯的性格时，张氏说，他在过去3年仅见过嫌犯5、6次，一般是以简讯联络，嫌犯不会英语，只会简单的问候话，性格沉默寡言，是一个很普通的朝鲜人。

询及最后一次见嫌犯时，他回忆说，应该是在今年1月杪，华人新年前夕，当时是介绍供应商及生意给对方，而且还一起共餐。

张氏是于上周六（18日）接获嫌犯被捕的消息，对于嫌犯涉及金正男命案遭警方扣查的消息，他感到惊讶。

他说，当时外劳仲介致电询问他被捕的李姓朝鲜籍嫌犯是否其公司的职员，他才获悉消息。

询及是否知道嫌犯有化学和医学的专业知识时，他说，他对嫌犯的背景没有感到兴趣也没有多问。

他说，他不清楚嫌犯是否有任何的化学和医学的知识，嫌犯只是他的生意伙伴，兴趣还是在于促成生意交易。

他说，嫌犯曾于去年杪问他是否认识科技资讯的人士，因为嫌犯想在这方面发展，但由于他不认识，所以没有介绍给嫌犯。

至今，警方仍未要求张氏协助调查，不过，张氏表明他会咨询律师的意见后，才决定是否向警方备案。

被指是东保企业有限公司职员的李姓朝鲜籍嫌犯（47岁）是于2月17日晚上9时50分，在首都古仔路一栋公寓内被方逮捕。

警方消息说，朝鲜籍嫌犯李钟哲是在蕉赖一间制造抗癌保健药品的公司任职，相信是资深药剂师兼制药专家，对毒理和毒素有非常深度的了解。报导称，一般相信是李钟哲提供毒药给同党，再由后者转交给女嫌犯行刺金正男，警方目前正深入调查他的背景。不排除因为拥有化学和医学的专业知识，李钟哲因此被特工组织看上。他在药品公司任职，相信是为了掩人耳目，直至在收到特别“任务”时，才会更换身份。全国副总警长拿督斯里诺拉昔昨日召开记者会指出，在金正男命案中，警方已扩大追捕范围，除了4名主要嫌犯，警方还在通缉3名男子，一人为30岁的朝鲜男子，另两名男子的身份则还在确定中。

他证实，警方早前已经鉴定4名朝鲜籍男子主谋，并表示嫌犯已经在事发当天离开大马。

至今，警方在此案已扣留了4名男女嫌犯，分别是持有印尼护照和越南护照的女嫌犯、一名本地男子和朝鲜籍男子。