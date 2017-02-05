張盛聞：技術問題完成處理 承認統考有新進展

张盛闻（右）一袭黑色西装出席斯里兰卡独立日庆典，并与慕扎米尔共同点灯，祈求世界和平。

（吉隆坡4日讯）政府承认统考文凭再有新进展！教育部副部长拿督张盛闻披露，政府承认统考的技术问题已处理完毕，且已将相关报告呈交予首相，因此他希望内阁能够尽快讨论与落实政府承认统考文凭课题。

他指出，随着新任砂拉越州首长拿督阿玛阿邦佐哈里延续已故前首长丹斯里阿德南的砂州政府承认统考文凭政策后，联邦政府也理应加速探讨全国承认统考文凭的事宜。

“既然砂州政府已经承认统考文凭，那中央政府也是时候落实承认统考文凭了。”

张盛闻今早是在出席由斯里兰卡驻马最高专员署举办的欢庆斯里兰卡独立69周年庆典后，接受媒体质询有关副首相拿督斯里阿末扎希昨日促教育部长深入探讨统考课题一事时，如是指出。

他说，从教育部来看，之前政府所提及的所有技术层面的问题已经解决，而相关的报告也呈报予首相拿督斯里纳吉。

“当时政府说承认统考文凭最大的障碍是独中生必须考取大马教育文凭（SPM）的单一科目，即国文科。那既然董总现任领导人已接受独中生须考大马教育文凭的国文科，那这最大的障碍已经剔除了。”

“我欢迎副首相昨日对于统考课题的谈话，但我最希望与期待的仍是内阁能够尽快讨论与落实（承认统考）。”

昨日，副首相拿督斯里阿末扎希在砂拉越古晋出席欢庆农历新年活动时表示，鉴于已故前砂州首长阿德南曾做出承认独中统考文凭的承诺，所以他将代为把承认独中统考文凭课题带至教育部，以要求教育部长深入探讨此事，然后再把这项课题带上內阁讨论。

针对新任砂州首长阿邦佐哈里昨日亦宣布砂州政府将继续拨款予华小一事，张盛闻则表示欢迎，并期盼阿邦佐哈里能够一直延续阿德南政策。

另一方面，也是马青总团长的张盛闻也祝福代夫守土的丹绒拿督补选国阵候选人拿督阿玛嘉米拉，他相信嘉米拉会延续阿德南的开明政策，为当地选民服务，而他也有信心国阵在这次的补选中，将大获全胜。

斯里兰卡今日迎来69周年独立日，斯里兰卡驻马最高专员署举办独立日庆典，斯里兰卡驻马最高专员慕扎米尔更公开邀请首相拜访斯里兰卡。

配合斯里兰卡独立69周年，斯里兰卡驻马最高专员署周六早在该署举办简单隆重的庆典，并邀来教育部副部长拿督张盛闻出席，一同欢庆斯里兰卡独立69周年。

慕扎米尔在庆典上指出，随着斯里兰卡总统迈特里帕拉·西里塞纳去年12月中旬到访我国并取得不错的经济成果后，斯里兰卡驻马最高专员署亦公开邀请首相拿督斯里纳吉官访斯里兰卡。