張泰卿促勿在五腳基停放 市會將重審非法泊車罰款

诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员（中）在主持常月会议，左起为署理主席罗嘉雅及代秘书杨天赋。

（本报诗巫22日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员在今早的常月会议上，呼吁电单车骑士不要随意在五脚基停泊电单车，同时也呼吁提供电单车销售及维修业者，要尽量的避免占用五脚基来进行商业活动。

他指出，市议会将会对于犯错的电单车骑士采取严厉的执法行动，“事实上，我们已经给予许多的提醒与警告，不过仍然有电单车骑士随意的停泊在五脚基，且危害行人的安全。”

他指出，市议会在电单车停放位安装的防盗上锁杆，很显然的没有获得充份的使用。

他认为，为了确保完全符合与民众的合作，非法泊车的罚款应当要重新审查。

张泰卿表示，对于电单车非法泊车在五脚基，民众可以拨打市议会热线084-310808，以提出任何相关的问题。

与此同时，他也表示，配合2017诗巫旅游年，清洁是吸引外国游客的主要力量，因此所有的食品经营者及摊主受促在准备食物的过程中，使用清洁的围裙、手套及头帽。

他续指出，没有遵守准证要求的业者，市议会将会开出罚单。

他也指出，煮食用的厨具及陶器必须要清洁及处于良好的状态，如有破损的玻璃及陈旧的服务器具，应当要立即予以更新，以避免破坏顾客的印象，尤其是旅客。

另一方面，配合2017诗巫旅游年进行首项活动，即将于3月11日在三洋大厦举行的高楼竞跑比赛，将在当天上午6时30分开始，目前报名人数达170名，目标为300人。