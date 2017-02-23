首页 新闻 中砂新闻 張泰卿促勿在五腳基停放 市會將重審非法泊車罰款

張泰卿促勿在五腳基停放 市會將重審非法泊車罰款

发布于 February 23, 2017
诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员（中）在主持常月会议，左起为署理主席罗嘉雅及代秘书杨天赋。
诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员（中）在主持常月会议，左起为署理主席罗嘉雅及代秘书杨天赋。


（本报诗巫22日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员在今早的常月会议上，呼吁电单车骑士不要随意在五脚基停泊电单车，同时也呼吁提供电单车销售及维修业者，要尽量的避免占用五脚基来进行商业活动。
他指出，市议会将会对于犯错的电单车骑士采取严厉的执法行动，“事实上，我们已经给予许多的提醒与警告，不过仍然有电单车骑士随意的停泊在五脚基，且危害行人的安全。”
他指出，市议会在电单车停放位安装的防盗上锁杆，很显然的没有获得充份的使用。
他认为，为了确保完全符合与民众的合作，非法泊车的罚款应当要重新审查。
张泰卿表示，对于电单车非法泊车在五脚基，民众可以拨打市议会热线084-310808，以提出任何相关的问题。
与此同时，他也表示，配合2017诗巫旅游年，清洁是吸引外国游客的主要力量，因此所有的食品经营者及摊主受促在准备食物的过程中，使用清洁的围裙、手套及头帽。
他续指出，没有遵守准证要求的业者，市议会将会开出罚单。
他也指出，煮食用的厨具及陶器必须要清洁及处于良好的状态，如有破损的玻璃及陈旧的服务器具，应当要立即予以更新，以避免破坏顾客的印象，尤其是旅客。
另一方面，配合2017诗巫旅游年进行首项活动，即将于3月11日在三洋大厦举行的高楼竞跑比赛，将在当天上午6时30分开始，目前报名人数达170名，目标为300人。

  • 阿都卡林（左1）颁发委任状给马来西亚防止滥用毒品协会砂州妇女组成员。右1为马来西亚防止滥用毒品协会砂州妇女组主席兼砂学前教育及家庭发展助理部长莎丽花哈茜达。

    三馬拉漢社區領袖受促 監督區內毒品濫用問題

    （本报古晋22日讯）马来西亚防止滥用毒品协会（PEMADAM）砂州主席拿督阿都卡林点名并敦促三马拉汉区的社区领袖良好监督社区秩序，因为一旦社区内出现毒品滥用问题，便会衍生社会问题。…
    February 23, 2017
    1 second read
  • 10名印尼籍公民因企图使用假印章通关而被逮捕。

    圖用假印章通關 10印尼人被逮捕

    （古晋22日讯）10名行迹可疑的印尼籍公民日前因企图使用假印章通关，而在古晋国际机场被移民局逮个正着。 …
    February 23, 2017
    0 second read
  • 金正男被送到瑞士留学时，只有12或13岁。

    受恐懼折磨 無政治野心 童年好友稱金正男是好人

    （伦敦22日综合电）朝鲜领导人金正恩同父异母长兄金正男，上周一在大马被杀，46年短暂人生划上句号。金正男童年密友萨哈基安接受英国《卫报》专访，透露这位朝鲜“前王储”饱受恐惧及无力感…
    February 23, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 誤以為獲釋離開法庭 男子遭地庭發逮捕令召回

    （本报诗巫22日讯）诗巫法庭今早上演一幕小插曲！1名涉嫌在商业店五脚基持斧头追砍他人的男子，今早在推事庭面对没有随身携带大马卡的罪状，并获得承审推事释放后，误以为案件了结而离开法庭…
    February 23, 2017
    0 second read

  • 首肯指定點售花朵蠟燭 張泰卿促攤主注意衛生

    （本报诗巫22日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员表示，就如往年一样，市议会将在清明节前14天开始，同意在指定的地点售卖花朵及蜡烛，这些地区包括陈仁华路旁，即在新安堂幼稚园之后、新…
    February 23, 2017
    1 second read

  • 地方議員享基薪建議 沈桂賢：需呈內閣商討

    （本报诗巫22日讯）砂民进党的市议员陈长花今午在诗巫市议会和砂州地方政府部长拿督沈桂贤的交流会上，提出要求地方议员享有基薪的问题。 …
    February 23, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭