張氏盼查米拉勝出 倫樂鎮大蝦面很出名

（本报古晋11日讯）一场补选，让丹绒拿督区成了全国上下瞩目焦点。这里居民的友善不在话下，难得可贵是，异族通婚或许对他人而言是少见现象，但在当地却是普遍现象，多元文化在同一屋檐下情景是见惯不怪！

位于伦乐镇大伯公庙毗邻有家以“大虾面”驰名的咖啡店，乃由当地异族通婚的夫妻所经营，即43岁华裔丈夫张氏和38岁比达友籍妻子诺丽娜，他俩膝下育有18岁的儿子。

有趣的是，诺丽娜虽是比达友籍，也操的一口流利的华语，而其儿子也随母亲掌握比达友母语。由于伦乐区以比达友人居多，因此，当地的异族通婚现象是再平常不过。

夫妻俩经营的咖啡店从每日早上7时营业至下午3时，他们的招牌菜单莫过于伦乐镇上的“大虾面”，然而，适逢丹绒拿督补选热，咖啡店生意也较平日倍增。

该咖啡店一碗大虾面价钱从最低15令吉起，依据鲜虾的大小和重量而定。对于饕客而言，美食是无法用价格定义，最重要是在品尝美食时的那种满足感。

张氏日前接受媒体访问时指出，大虾面是有家传的独特秘方烹调而成，因此广受当地人喜爱，甚至吸引外人慕名而来一尝这碗销魂的大虾面。

张氏表示，而且所采购的大虾都是由当地渔民捕获，相当新鲜。但是，该店并不是每天都有供应大虾面，如果不是遇到大虾季节，即12月至2月之间，大虾面是限量供应。

“许多外人不惜千里迢迢远道而来，为了品尝这里的大虾面，即使要轮候排队也在所不惜。”

除了大虾面外，该咖啡店也有售卖地道美食，如哥罗面、杂菜饭等。

对于已故阿德南沙登的逝去，张氏表示在得悉噩耗时感到悲痛，特别是已故阿德南沙登生前重视当地社群发展，包括华社。倘若已故阿德南沙登可以再多活几年，肯定可以为伦乐镇带来更大发展。

鉴于此，夫妻俩皆希望已故阿德南沙登的遗孀查米拉可以在补选中胜出，以延续已故丈夫的遗志。



