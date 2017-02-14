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張慶信：免助長偷竊風氣 商家勿購來歷不明物品

发布于 February 14, 2017


（本报民都鲁13日讯）首相东亚特使兼民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信呼吁商家或企业家，不要贪图便宜而购买来历不明的物品，这不仅仅会助长偷窃的风气，也会影响地方的治安。
他指出，由于有许多人购买贼赃，导致有更多的犯罪份子去破屋行窃、偷窃、掠夺、欺骗甚至打抢，以获得这些值钱的物品，再转卖给这些贪小便宜的商家。
“当警方不断在严厉打击偷窃份子的当儿，却还有民众抱怨说警方的办事效率差，或被抓不完等问题，其实这些罪案的最大问题就在于有人收购，才会有人卖，有人买就会有人偷。”
张庆信是于昨晚出席民都鲁会宁同乡会主办的2017丁酉年新春联欢晚会兼会员子女华语卡拉ok歌唱选拔赛上，致辞时表示，犯罪分子总是抱着用几分钟冒险时间就可轻易获取一笔横财的心态。
“犯罪者一旦被警方逮捕后，警方便会要嫌犯做出招供，说出收购或收藏贼赃的人，而那些收购的买家，也一样会被警方对付。若是被警方拘捕，即便你表示不清楚对方售卖的是贼赃，警方会同样以购买或是收藏贼赃的刑事条例来扣押这些商家，届时勿责怪执法单位，你们必须为自己的贪婪心态付出代价。”
此外，他也赞扬民都督省会宁公会在过去一年多次举办了各类型的活动，包括五一家庭日、中秋联欢晚会，颁发会员子女教育奖励金及敬老会，可说是对会员们都照顾周全，在欢庆佳节时不忘照顾长辈及子女。
“而在任何社团比赛，会宁同乡会也都积极参与，其中包括在去年第九届的风筝节比赛中，该会凭着会员们团结一致的精神，成功获得最佳持久奖的亚军，感谢会长杨昌华的努力与付出，让同乡会不断创造辉煌成绩。”
对此，他呼吁所有出席晚宴的乡亲父老，应当给予领袖大大的支持与配合，不计较辛劳、不为自己的名誉及私人利益，为公会作出努力及贡献，相信民都督会宁同乡会可以在未来的日子里，大放光彩。
会上，他也希望会宁同乡会除了举办许多节目让会员们受惠，也可以带领会员们关怀社会的弱势群体，帮助需要的民众，此举不但可以为国家社会作出贡献，同时也能形成一股庞大的慈善力量，发挥扶弱济贫的精神，成为他人学习的榜样，缔造一个更和谐的社会。
最后，他也强调温馨社会的建立，是靠大家的努力，希望大家铭记。

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