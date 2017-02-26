首页 新闻 南砂新闻 引進西馬教師違阿德南預言 溫夏妮促阿邦佐表態

引進西馬教師違阿德南預言 溫夏妮促阿邦佐表態

发布于 February 26, 2017


（本报古晋25日讯）公正党全国妇女组副主席温夏妮促新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里，就引进400名西马教师课题作出表态。
她对砂拉越土著教师协会主席阿末马利要求砂拉越人民冷静看待教育部引进西马教师至砂拉越的课题的言论感到震惊。
“按照他（阿末马利）的解释，引进西马教师至砂拉越的要求对砂拉越有着极大好处。他当时说，我们无法在一朝一夕间达到90%本土教师比例的目标，要达到90%本土教师比例的目标需要一些时间。”
温夏妮提醒阿末马利，教育局在2015年的一则文告中表示了该部门正针对2018年落实90%本土教师比例的目标展开执行工作。
“教育局更估计在2016年把在砂州执教的15%西马教师调离砂州，2017年调离20%西马教师，2018年25%，以达到90%本土教师比例的目标。这边厢说要2018年落实90%本土教师比例的目标，另边厢今年又引进西马教师，这怎么说得过去？为什么当局的言论自相矛盾？”
温夏妮今日接受《联合日报》访问时透露，砂教育局在志期2月3日的一封信函中，提出了小学401名、中学32名宗教老师派遣的要求。在同一封信函中，也作出了36名马来语教师、107名历史和地理教师及64名数学教师就职中学的要求。
她提醒，已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的遗志是在2018年把本土教师的比例提高到90%。且已故阿德南去年11月在其中一个场合致辞时强调，他不会允许联邦政府关闭砂州两间师训学院，即美里和拉让师训学院以转变成为技职学院，因为这将影响本土教师的栽培，进而影响2018年90%本土教师比例目标的落实。
“已故阿德南还促联邦政府重新考虑，把其他设施用作设立技术学院。”
鉴此，温夏妮希望宣称会履行已故阿德南遗志的阿邦佐哈里针对引进400名西马教师课题作出表态。
“因为根据我们所了解，所引进的西马教师不单单是教导宗教科目的教师，还包括教导地理、历史和数学的教师。”

  • 應戰威脅和平假訊 人民必需 與政府同在

    （北根25日讯）首相拿督斯里纳吉指出，通过社交媒体和前领导人散播虚假资讯，推翻民选政府的行为，必需获全力迎战抵抗。 …
    February 26, 2017
    0 second read

  • PAN與鐘萬學格格不入 不願加入PDIP陣營

    （雅加达25日综合电）虽然雅京特区普委会（KPU DKI）尚未正式公布2017年雅京特区地方首长选举第一轮投票各组候选人的得票结果，但是几乎可以笃定，第一序号候选人阿古斯·尤多约诺…
    February 26, 2017
    26 second read

  • 中國駐印尼大使謝鋒： 中資銀行助力結出更多碩果

    （印尼雅加达25日综合电）中国驻印尼大使谢锋24日晚在雅加达出席中国建设银行（印尼）股份有限公司揭牌仪式时表示，金融合作已日益成为中印尼两国合作的新亮点和增长点，建行印尼的成立，将…
    February 26, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 主宾代表砂首长署政治秘书陈开（左4）、筹委会主席符祥威（右5）、一马房屋发展公司的助理副总裁诺衣（右4）、讲员阿杜马拿（右3）、罗姿达（右2）等人为注册日进行推展仪式。左1起为包久松、甲必丹田惜春、本固鲁陈兴枝和田招炎。

    陳開促盡快繳清貸款 拖欠PTPTN 不能申請一馬屋

    （本报古晋25日讯）砂首长署政治秘书陈开提醒拖欠高等教育贷款（PTPTN）的民众，他们被勒令不许出国外，现在也被规定不可以申请一马房屋，除非他们缴清所拖欠的高等教育贷款。 …
    February 26, 2017
    0 second read
  • 阿邦佐（后排中）与众领袖在摄影柜台前合影。

    巴哥毗鄰大片森林被開發 阿邦佐：不知情

    （本报古晋25日讯）巴哥国家公园毗邻有大片森林土地被开发？砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里对此表示不知情。不过，他表示会进一步去查问。 …
    February 26, 2017
    0 second read
  • 人联党中央常务委员会召开前一瞥。

    沈桂賢重申 砂國陣堅決反對355法案

    （本报古晋25日讯）人联党主席拿督沈桂贤重申，砂拉越国阵成员党，包括人联党将坚决反对伊斯兰党所提出修改的355私人法案。 …
    February 26, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭