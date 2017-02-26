引進西馬教師違阿德南預言 溫夏妮促阿邦佐表態

（本报古晋25日讯）公正党全国妇女组副主席温夏妮促新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里，就引进400名西马教师课题作出表态。

她对砂拉越土著教师协会主席阿末马利要求砂拉越人民冷静看待教育部引进西马教师至砂拉越的课题的言论感到震惊。

“按照他（阿末马利）的解释，引进西马教师至砂拉越的要求对砂拉越有着极大好处。他当时说，我们无法在一朝一夕间达到90%本土教师比例的目标，要达到90%本土教师比例的目标需要一些时间。”

温夏妮提醒阿末马利，教育局在2015年的一则文告中表示了该部门正针对2018年落实90%本土教师比例的目标展开执行工作。

“教育局更估计在2016年把在砂州执教的15%西马教师调离砂州，2017年调离20%西马教师，2018年25%，以达到90%本土教师比例的目标。这边厢说要2018年落实90%本土教师比例的目标，另边厢今年又引进西马教师，这怎么说得过去？为什么当局的言论自相矛盾？”

温夏妮今日接受《联合日报》访问时透露，砂教育局在志期2月3日的一封信函中，提出了小学401名、中学32名宗教老师派遣的要求。在同一封信函中，也作出了36名马来语教师、107名历史和地理教师及64名数学教师就职中学的要求。

她提醒，已故前任首长拿督巴丁宜阿德南的遗志是在2018年把本土教师的比例提高到90%。且已故阿德南去年11月在其中一个场合致辞时强调，他不会允许联邦政府关闭砂州两间师训学院，即美里和拉让师训学院以转变成为技职学院，因为这将影响本土教师的栽培，进而影响2018年90%本土教师比例目标的落实。

“已故阿德南还促联邦政府重新考虑，把其他设施用作设立技术学院。”

鉴此，温夏妮希望宣称会履行已故阿德南遗志的阿邦佐哈里针对引进400名西马教师课题作出表态。

“因为根据我们所了解，所引进的西马教师不单单是教导宗教科目的教师，还包括教导地理、历史和数学的教师。”