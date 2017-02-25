引起民間話題 梁振林或出戰國選

砂人民公正党全国妇女组副主席温夏妮(左)被推荐出战美里国选？美里国会议员张有庆将弃下国席。(档案照片)

(本报美里24日讯)美里人联党国选最佳人选为梁振林？

之前传出美里人联党3个支部将派出人选出战下届国选，并引起民间茶余饭后的话题，有些人认为选出年轻代表是最好选择，也有人认为选上年年纪的人拥有执政经验。

目前未有人能确定国选的定期，一切将由首相决定，但在各州内的人联党已预备了党部人选，向砂首长推荐他们出战。

美里人联党史纳汀支部主席拿督李景胜推荐他的去年委任的特别助理陈宏祥；卑尔骚支部拿督陈超耀推荐该部青年团团长兼市议员梁振林；埔奕支部主席兼美里市长俞小珊推荐该部宣传秘书范发春。

以上3位被美里3个支部选出的人选，皆为党候命，不拒绝党支部主席的推荐，有意出战。

民间传出，在3位被党推荐的人士，最大可能是梁振林代表人联党出战美里国选。

根据去年9月开始，陈宏祥及梁振林陆陆续续已跟随党部主席出席各项活动，这是党部主席早已为自己所推荐的人做好功课，主要是让他们与民间打好关系，让人民认识他们。

至于范发春于今年春节开始露面于一些社团场所，开始有民众注意他的行踪。

无法否认，梁振林在这两年有出席一些场面，陪同拿督陈超耀参与社团各项活动。他2016年被委任美里市议员，出席场面率高。

民间认为，以上3为人选，最大的可能性是梁振林，至于“砂拉越人的砂拉越”创办人之一，即拿督李景胜的特别助理，以及范发春的机会并不高。